Une «Fresque du Climat» géante à Lausanne

350 personnes ont participé à la «Fresque du Climat» organisée dimanche à Lausanne. Le but est de comprendre et sensibiliser la population aux mécanismes et enjeux du réchauffement climatique.

Plus de «Suisse»

Illustration du Jour de la Terre qui a lieu le 22 avril. Keystone

Inédite en Suisse romande, une «Fresque du Climat» géante s'est tenue dimanche à Lausanne. Gratuit, l'événement a réuni quelque 350 personnes pour des ateliers participatifs visant à mieux comprendre les mécanismes et enjeux du réchauffement climatique et d'explorer des leviers d'action.

La plus grande de Suisse

«Alors que la Suisse vient d'être condamnée pour son inaction climatique par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), cet événement s'inscrit dans la démarche de sensibilisation des citoyens sur ces sujets», indiquent les organisateurs. Il s'agissait de la plus grande «Fresque du Climat» de Suisse pour le grand public, selon eux. Elle s'est tenue dans le cadre du Jour de la Terre.

On en parlait ici 👇🏼 Inaction climatique: la Suisse est condamnée et l'affaire devient politique

Ces ateliers se sont déroulés en deux sessions, le matin et l'après-midi, à l'Impact Hub sur le site de Beaulieu. Concrètement, un atelier dure trois heures et réunit entre six et 20 participants. Il est animé par un ou une «fresqueur du climat», rôle que chaque citoyen peut tenir moyennant une courte formation.

L'activité éducative se veut «ludique et interactive». Elle permet de «mieux comprendre le changement climatique, tout en explorant comment chacun peut jouer un rôle dans la transition vers un monde plus durable».

157 pays y contribuent

Ces ateliers - fondés fin 2018 sur la base des rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du Climat (GIEC) - ont déjà touché plus de 1.5 million de participants dans 157 pays. Coordonnés par l'association «La Fresque du Climat», ils comptent plus de 70'000 bénévoles et dans 45 langues. Ils s'organisent en ligne ou en présentiel.

On parle du climat ici 👇🏼 15 graphiques sur le changement climatique à connaître absolument

«La Fresque du Climat est devenue l'outil référence pour permettre aux individus et organisations de s'approprier le défi du changement climatique», se félicite l'ONG. «L'efficacité de cet outil pédagogique et sa licence d'utilisation ont facilité sa diffusion exponentielle, avec un doublement du nombre de personnes sensibilisées tous les cinq mois», explique-t-elle.

L'événement organisé à Lausanne était porté par un collectif d'animateurs bénévoles de Suisse romande et par «Fresque du Climat» Suisse. Il était soutenu par la Ville de Lausanne dans le cadre de son Plan Climat, la Fondation Leenaards, les Transports publics lausannois (tl), le Laboratoire de transition, Swiss Youth for Climate, l'Académie Sharivari, The Shifters Switzerland et One Planet Lab. (lal/ats)