1500 manifestants en soutien aux Zadistes à Lausanne

Plus contagieux, plus résistants: ce que l'on sait des variants

A ce stade, trois variants sont considérés comme «préoccupants», selon la dénomination officielle de l'OMS. On fait le point sur ce qu'on en sait et sur ce que cela implique pour la pandémie de Covid-19.

L'OMS en retient trois. Initialement repérés en Ecosse, aux Etats-Unis et au Brésil, ils circulent respectivement dans 125, 75 et 41 pays. De nombreux autres variants, que la communauté scientifique cherche à repérer et évaluer, circulent.

En soi, l'apparition de variants est tout sauf une surprise: c'est un processus naturel, puisque le virus acquiert des mutations au fil du temps, pour assurer sa survie. «La plupart n'a pas d'impact en termes de santé publique», souligne l'OMS. Tout dépend …