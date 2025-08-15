beau temps30°
DE | FR
burger
Suisse
Justice

La RTS oblige le Conseil fédéral à divulguer la liste de ses vins

La RTS force le Conseil fédéral à divulguer la liste de ses vins

Un journaliste de la RTS obtient la publication de la liste des vins du Conseil fédéral après une décision du Tribunal fédéral en faveur de la transparence.
15.08.2025, 12:00
Plus de «Suisse»
Bundesrat Guy Parmelin trinkt ein Glas Wasser, waehrend der Bundesratsreise, am Donnerstag, 29. Juni 2023 in Murten. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Guy Parmelin, en 2023.Image: KEYSTONE

Un journaliste de la RTS obtient devant le Tribunal administratif fédéral de pouvoir accéder à la liste des vins du Conseil fédéral. La Chancellerie estimait que les documents relevaient de la sphère du gouvernement et n'entraient pas dans le champ de la loi sur la transparence.

Le journaliste a déposé sa requête en octobre 2023 auprès de la Chancellerie fédérale. Cette dernière était priée de lui communiquer la liste des vins proposés dans la cave du Conseil fédéral, le budget consacré aux achats durant les cinq dernières années, les directives concernant l'utilisation de la cave et les critères de sélection des crus.

Pour ne rien révéler?

La Chancellerie fédérale a rejeté la demande. Elle estimait que les documents relevaient de la sphère du gouvernement et n'entraient pas dans le champ d'application de la loi sur la transparence. Après l'échec de la médiation devant le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), le journaliste s'est adressé au Tribunal administratif fédéral.

La nouvelle méthode de Coop Pronto pour vérifier votre âge pose problème

Au terme d'un arrêt de 29 pages publié vendredi, la cour administrative ordonne à la chancellerie de fournir quatre documents:

  • Les informations à livrer lors des commandes.
  • La liste des vins à fin décembre 2023.
  • Une directive concernant les personnes autorisées à choisir.
  • Commander et utiliser les vins et enfin le budget pour les années 2019 à 2023.

La question des noms

Dans sa motivation, le Tribunal administratif fédéral estime que, pour l'établissement de chacun des documents, la chancellerie a agi en tant qu'unité administrative. Il en découle que ces pièces sont soumises à la loi sur la transparence. Telle ne serait pas le cas si la chancellerie avait agi comme état-major du Conseil fédéral.

Les juges de Saint-Gall se sont aussi longuement penchés sur la publication des noms des producteurs de vins. Ils sont arrivés à la conclusion que l'anonymisation des noms viderait largement de leur intérêt les documents demandés par le journaliste.

Comment Poutine veut éviter l'«extinction» des Russes

Enfin, l'intérêt public à garantir la transparence l'emporte largement sur les intérêts privés et professionnels des producteurs. D'ailleurs, certains d'entre eux mentionnent sur leur site Internet qu'ils sont des fournisseurs du gouvernement. (arrêt A-313/2025 du 7 août 2025) (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

Prix du F-35: Washington impose ses conditions à Berne
de Team watson
13
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
de Alberto Silini
6
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
La canicule et les incendies ne laissent aucun répit à l'Europe du Sud
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Les CFF lancent un nouveau type de billet dégriffé
Le Conseil fédéral veut supprimer la valeur locative
Le gouvernement est favorable à la réforme de l'imposition de la propriété du logement, qu'il juge équilibrée. L'objet sera soumis à votation le 28 septembre prochain.
La valeur locative doit être supprimée, et les cantons doivent pouvoir percevoir un impôt spécial pour compenser les pertes de recettes. Le Conseil fédéral est favorable à la réforme de l'imposition de la propriété du logement, en votation le 28 septembre.
L’article