Ceux qui le peuvent vont se rafraîchir ces prochains jours. Comme ce petit garçon sur la Place des Nations à Genève. Image: keystone

Météo: ces villes suisses risquent de battre des records de chaleur

Il fait déjà très chaud en Suisse, et la chaleur va encore s’intensifier dans les prochains jours. Avec des valeurs maximales pouvant atteindre 37°C, les records du mois de juin, même absolus, pourraient être battus dans de nombreuses régions.

Philipp Reich Suivez-moi

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La vague de chaleur que l'on connaît impacte l'ensemble du territoire suisse. Un vaste système de haute pression au-dessus de l’Europe centrale et méridionale a recouvert l’espace alpin, et des masses d’air subtropicales provoquent actuellement des températures exceptionnellement élevées.

Mercredi déjà, le thermomètre est monté nettement au-dessus de la barre des 30°C dans certains endroits. A Viège, 33°C ont été mesurés, à Genève, Neuchâtel et Sion 32°C, et à Bâle 31,9°C. Les records absolus du mois de juin n’ont certes pas encore été battus, mais ils pourraient tout à fait tomber dans les prochains jours, selon le météorologue Lionel Fontannaz de MétéoSuisse.

Les prévisions jusqu'à vendredi après-midi: sur le Plateau, les températures dépasseront les 30°C presque partout (violet). Image: capture d'écran srf

Des pics de chaleur records en vue

Le pic de la vague de chaleur est attendu entre dimanche et mardi, avec des températures maximales pouvant atteindre les 37°C. Le record suisse pour le mois de juin serait alors battu. Celui-ci s’élève actuellement à 36,9°C et a été mesuré le 27 juin 1947 à Bâle. Des valeurs supérieures à 36°C ont également été enregistrées en juin en 1950 (Genève-Cointrin), 2003 (Grono, GR), 2019 (Cadenazzo et Koppigen, BE) ainsi qu’en 2022 (Sion et Neuchâtel).



Dans certains endroits, ce ne sont pas seulement les records de juin qui pourraient tomber, mais aussi les records absolus. Ceux-ci s’élèvent, par exemple, à 36 degrés à Zurich-Fluntern, à 33,3°C à Saint-Gall, ainsi qu’à 36,8°C à Berne et à Lucerne.

Les fortes chaleurs en juin, un phénomène inhabituel

Les journées avec une température maximale au-delà de 35°C sont en général plutôt rares en Suisse. Depuis 1970, seuls cinq de ces «jours très chauds» ont été enregistrés à Zurich, par exemple.

A Berne, on en compte sept, six à Lucerne, trois à Lugano, et à Saint-Gall, il n’y en a jamais eu depuis le début des mesures. En revanche, Bâle (47), Genève (66) et Sion (64) enregistrent nettement plus de «jours très chauds».

Beaucoup moins rares sont les journées de chaleur classiques, lors desquelles le thermomètre doit dépasser la barre des 30°C. A Zurich, il y a eu 372 de ces journées au cours des 56 dernières années, 390 à Berne, 420 à Lucerne et 546 à Lugano. Ici aussi, Bâle (675), Genève (908) et Sion (1021) dominent nettement, tandis que Saint-Gall n’en compte que 55.

La répartition des journées de chaleur sur les différents mois montre que la plupart des jours avec des températures maximales de 30 degrés ou plus se concentrent sur les mois de juillet et d’août.

En juin, dans les huit stations de mesure des grandes villes suisses, ces journées sont nettement moins fréquentes. A Zurich et à Berne, on en compte environ une par an, un peu plus de deux à Bâle et environ 3,6 à Sion.

Lugano, reine des nuits tropicales

Ceux qui espèrent un peu de fraîcheur durant la nuit dans les prochains jours seront probablement déçus. Les températures nocturnes ne descendront en effet souvent pas en dessous de 18°C à 20°C. Les nuits tropicales concerneront surtout les villes et les zones proches des lacs, car la température y baisse moins fortement durant la nuit.

Dans les villes, les météorologues prévoient trois à quatre degrés de plus que dans les zones rurales.



Tout comme les journées très chaudes, les nuits tropicales sont elles aussi plutôt rares en Suisse, à une exception près. Dans le sud du Tessin, les habitants doivent compter avec environ dix nuits tropicales par an, tandis que dans le reste du pays, il n’y en a en moyenne qu’une avec des températures supérieures à 20°C.

En juin, les nuits tropicales sont nettement plus rares qu’en juillet ou en août. A Lugano, par exemple, on n'a enregistré, au cours des 67 dernières années, qu'environ cinq par an en juillet et près de quatre en août, contre moins de deux en juin. Et dans les autres grandes villes suisses, le mois de juin connaît également beaucoup moins de nuits tropicales que les deux mois d’été suivants.