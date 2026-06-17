Voici où le danger de chaleur est le plus marqué en Suisse romande
MétéoSuisse met en garde contre une vague de chaleur. Une alerte canicule de niveau 3 sur 4 sera est déclarée dès jeudi dans une grande partie de la Suisse.
MétéoSuisse met en garde contre une vague de chaleur marquée. Une alerte canicule de niveau 3 sur 4 sera effective dans une grande partie de la Suisse dès jeudi midi.
MétéoSuisse annonce mercredi, sur sa carte des dangers naturels, un risque de niveau 4 pour les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, la région de Delémont et le nord du canton d'Argovie.
Ce niveau d'alerte signifie qu'il y a un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique. Il est recommandé de beaucoup boire, de rester à l'ombre et d'être en contact avec les personnes vulnérables. (jzs/ats)
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