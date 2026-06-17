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Voici où le danger de chaleur est le plus marqué en Suisse

Voici où le danger de chaleur est le plus marqué en Suisse romande

MétéoSuisse met en garde contre une vague de chaleur. Une alerte canicule de niveau 3 sur 4 sera est déclarée dès jeudi dans une grande partie de la Suisse.
17.06.2026, 13:4117.06.2026, 13:41

MétéoSuisse met en garde contre une vague de chaleur marquée. Une alerte canicule de niveau 3 sur 4 sera effective dans une grande partie de la Suisse dès jeudi midi.

MétéoSuisse annonce mercredi, sur sa carte des dangers naturels, un risque de niveau 4 pour les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, la région de Delémont et le nord du canton d'Argovie.

MétéoSuisse met en garde contre une vague de chaleur
Risque de niveau 4 pour Bâle-Ville et Bâle-CampagneImage: MétéoSuisse

Ce niveau d'alerte signifie qu'il y a un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique. Il est recommandé de beaucoup boire, de rester à l'ombre et d'être en contact avec les personnes vulnérables. (jzs/ats)

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