Renovate Switzerland a bloqué une sortie d’autoroute à Crissier

L'action a commencé à 7h40. A 9h00, le trafic a été rétabli par la police. Image: Renovate Switzerland

La quatrième action du collectif climatique a eu lieu ce vendredi matin dans le canton de Vaud. Les militants ont bloqué une sortie d’autoroute à Crissier. D'autres démonstrations sont d'ores et déjà prévues en Suisse romande dans les prochaines semaines.

C’est la quatrième action de Renovate Switzerland organisée ces deux dernières semaines. Après Lausanne, Genève et Berne, les activistes climatiques ont bloqué une sortie d’autoroute à Crissier.

Le mode opératoire ne change pas: à 7h40, six personnes se sont assises sur l'A18. Trois d'entre elles se sont collées sur la chaussée et ont ainsi paralysé le trafic.

Image: Twitter

L'action a été de courte durée. La police et les ambulanciers sont intervenus rapidement. A 9h00, le trafic a été rétabli et les six activistes ont été arrêtés et emmenés au poste de police.

Si rien n'est fait, ils reviendront

La réaction des forces de l'ordre ne semble pas décourager le mouvement. «Si rien n’est entrepris d’ici quelques semaines, annoncent les militants, ils reviendront sur les routes du pays, plus nombreux et plus longtemps».

En effet, le collectif a déjà fait savoir qu'il va mener d'autres actions dans les prochains jours, sans donner l'endroit exact. Et le calendrier est chargé. Les prochaines démonstrations auront lieu à:

Neuchâtel, le 26 avril

Zurich, le 28 avril

Lausanne, le 3 mai

Fribourg, le 6 mai

Zurich, le 10 mai

Neuchâtel, 12 mai

Zurich, le 17 mai

Fribourg, le 19 mai

Lausanne, le 24 mai

Les revendications sont, également, toujours les mêmes: Renovate Switzerland demande au Conseil Fédéral «d’élaborer, en quatre mois, un plan d’action national pour permettre aux cantons de rénover, d’ici à 2040, le million de maisons qui nécessitent une isolation d’urgence». (asi)