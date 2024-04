«Je suis bouleversée et extrêmement fière que les femmes âgées aient enfin obtenu justice», complète Cordelia Bähr, principale avocate des Aînées. (jah/ats)

Porte-voix et co-présidente de ces Aînées, l'ancienne conseillère nationale genevoise des Verts Anne Mahrer ne cache pas sa satisfaction:

Anne Mahrer (à gauche) et Rosmarie Wydler-Waelti (à droite), les coprésidentes des Aînées pour le climat.

Anne Mahrer (à gauche) et Rosmarie Wydler-Waelti (à droite), les coprésidentes des Aînées pour le climat. Keystone

«Les droits humains sont la base de la démocratie. Nous attendons des décideurs politiques de tous bords qu'ils respectent le jugement», déclare dans un communiqué Georg Klingler, initiateur et coordinateur de projet chez Greenpeace Suisse.

