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La canicule menace les chemins de randonnée suisses

La canicule pourrait avoir un impact sur les chemins de randonnée (image d&#039;archiveS).
La hausse des températures n'est pas sans conséquence sur les chemins de randonnée suisses (image d'archives).Image: Imago

La canicule menace les chemins de randonnée suisses

Le changement climatique pourrait avoir un impact sur les chemins de randonnée. Des acteurs de la branche s'inquiètent.
06.08.2026, 14:3006.08.2026, 14:30

La hausse des températures et la multiplication des périodes de canicule devraient à l'avenir avoir un impact sur l'une des activités de loisirs les plus populaires en Suisse: la randonnée. Les responsables des sentiers de randonnée bernois s'interrogent donc sur le réseau de sentiers de demain.

Quand on évoque le changement climatique, la plupart des gens qui s'adonnent à la randonnée penseraient d'abord à des phénomènes naturels comme de fortes précipitations, des chutes de pierres ou des coulées de boue, a expliqué Jerun Vils, directeur général de Berne Rando dans un communiqué publié jeudi.

Cette grotte romande appréciée des randonneurs ferme pour longtemps

«Ces phénomènes nous préoccupent déjà aujourd’hui. Mais la chaleur croissante va également transformer la randonnée», ajouté Jerun Vils, ajoutant que l'association Berne Rando devra s'y préparer suffisamment tôt. C’est surtout dans les zones de plaine que la hausse des températures aura des répercussions.

«Dans la mesure du possible, nous souhaitons créer des zones d’ombre et des aires de repos supplémentaires», a souligné ce responsable de Berne Rando. Parallèlement, cette association examine si certains sentiers peuvent être déplacés à long terme afin qu’ils restent attractifs même en cas de températures élevées. (jzs/ats)

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