Dans le canton de Vaud, la grotte de Naye subit les effets du changement climatique. Image: Club Alpin Suisse

Cette grotte romande appréciée des randonneurs ferme pour longtemps

En raison de risques d'éboulement, la grotte de Naye, au-dessus de Montreux (VD), est fermée. Un réouverture n'est pas prévue avant fin 2027.

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La grotte de Naye, fameux passage situé sur l'un des sentiers d'accès au sommet des Rochers-de-Naye, au-dessus de Montreux (VD), est fermée aux randonneurs depuis cet été. Elle ne devrait pas rouvrir avant la fin de l'année 2027 voire l'été 2028. En cause, des risques d'éboulement, accentués par les effets du changement climatique.

Les premiers signes de mouvements de terrain et de chutes de pierres sont apparus il y a une année environ, endommageant progressivement le sentier aménagé à l'intérieur de la grotte, raccourci apprécié des randonneurs sur l'itinéraire menant à Jaman. La situation s'est encore détériorée depuis, obligeant les autorités de Veytaux à fermer l'accès de ce boyau vertical d'environ 170 mètres au début du mois de juin dernier pour des raisons de sécurité. Selon elles, aucun incident n'est à déplorer.

La fonte de la glace déstabilise les parois

Une équipe de spécialistes assure désormais un suivi régulier de la grotte afin de déterminer plus précisément l'origine de ces éboulements. L'hypothèse privilégiée est celle de la fonte de la glace présente dans la cavité, un phénomène qui pourrait déstabiliser les parois, selon Noélie Nodiroli, collaboratrice scientifique responsable des Parcs d'importance nationale à la Direction générale vaudoise de l'environnement (DGE), interrogée mercredi dans La Matinale de la RTS.

«A l'origine, il y avait un glacier dans la cavité jusqu'au siècle dernier. Des hypothèses ont été soulevées indiquant que la glace est peut-être en train de fondre. A l'heure actuelle, on ne connait pas la quantité de glace qui a fondu, si tout a fondu ou s'il y a encore une grande quantité de glace. Or le problème est que cette glace joue un rôle dans la stabilité de gros blocs rocheux. Cela devient donc dangereux pour le public qui veut traverser la grotte», explique Mme Nodiroli.

Elle espère que la grotte puisse rouvrir pour l'été 2028. En revanche, le passage extérieur contournant la grotte reste accessible, permettant de poursuivre la randonnée vers les Rochers-de-Naye depuis le secteur de Jaman ou du col de Bonaudon. (jzs/ats)