La justice vaudoise condamne Soral, mais oublie son antisémitisme

Soit, mais on ne peut s’empêcher de trouver étrange que la justice vaudoise n’ait pas considéré que des propos antisémites ont une portée universelle, peu importe la nationalité ou le lieu de résidence des personnes méprisées. Ce qui compte, ici et en fin de compte, c’est moins l’individu dénigré que le fond du message. Quand Alain Soral «se paie» le patron de presse Drahi ou l’essayiste Attali, ce n’est pas tant à eux qu’il s’en prend, qu’aux juifs en général. Cela, la justice vaudoise aurait pu, peut-être, le prendre en considération.

Le ministère public faisait ensuite remarquer que le public visé par ces vidéos était français et qu’en conséquence, le «centre de gravité» de l’affaire se situait en France, non en Suisse . A l’appui de sa démonstration, il invoquait l’article 8 du code pénal suisse .

C’est la Cicad, la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation, basée à Genève, qui avait adressé ces dénonciations au parquet vaudois, lui demandant d’agir pénalement. Alain Soral était alors déjà domicilié à Lausanne et, comme dans le cas des paroles homophobes lui valant aujourd’hui condamnation, il avait tenu ses propos antisémites sur son site Egalité & Réconciliation.

Dans son ordonnance pénale rendue lundi, la justice vaudoise est très claire. Selon le procureur général vaudois Eric Cottier, Alain Soral, établi depuis 2019 à Lausanne, « "exprime non seulement un état d’esprit de détestation ou de mépris envers les personnes queers - notamment homosexuelles", (mais) son discours cherche aussi à éveiller un "sentiment homophobe" auprès de son public », rapporte 24 Heures .

Cette fois-ci, le ministère public du canton de Vaud n’a pas hésité. Il a condamné le polémiste Alain Soral à trois mois de prison pour propos homophobes tenus à l’encontre de notre consœur de la Tribune de Genève , Cathy Macherel, qui avait déposé plainte, a-t-on appris hier par l’intermédiaire de 24 Heures. On peut même dire que la justice vaudoise a eu la main lourde en prononçant une peine ferme, en lieu et place du sursis.

L'UDC et le PS clashent le Conseil fédéral au sujet des sanctions

Migros et Coop retirent des produits Kinder potentiellement dangereux

Plus de «Suisse»

Une nouvelle arnaque sévit aux bornes CFF romandes (et on s'est fait avoir)

Les plus lus

En Valais, une mouche immobilise une centrale électrique

Un insecte a gagné devant le Tribunal fédéral contre deux communes du Haut-Valais. Celles-ci ont accordé des droits d'exploitation à une centrale électrique, ce qui mettrait en danger l'habitat de cette espèce menacée.

Les communes valaisannes de Kippel et Ferden prévoient d'exploiter l'eau du Färdabach et du Krummbach à une altitude d'environ 1800 à 2300 mètres. Pour ce faire, elles ont accordé une concession à une société dont elles sont propriétaires. La centrale devrait produire en moyenne environ 7,1 gigawattheures (GWh) par an.