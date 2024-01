Les Jeunes socialistes du Valais romand appellent à boycotter la rencontre prévue avec Sylvain Tesson le 31 janvier, à Sion. Image: watson

Commentaire

L'incroyable médiocrité de l'extrême gauche

Il ne se passe bientôt plus un jour sans une action signée de l'extrême gauche. Voilà qu'elle appelle à boycotter Sylvain Tesson en Valais. Elle se croit indispensable. Elle a tort. Nous n'avons pas besoin d'elle pour distinguer le bien du mal.

On nous permettra de rattacher les jeunesses socialistes à l’extrême gauche. Leurs prises de position diffèrent rarement de celles du POP ou d’Ensemble à gauche. On pourrait en dire autant des Jeunes Verts. Pas une semaine, bientôt pas un jour sans que l’extrême gauche ne se signale par une action de police contre ceux dont la gueule idéologique ne lui revient pas.

Dernier épisode en date: l’appel des Jeunes socialistes du Valais romand à boycotter la rencontre prévue avec Sylvain Tesson le 31 janvier, à Sion, à la librairie La Liseuse. Magnanimes, ils n’exigent pas l’interdiction de cet événement culturel. Mais gageons qu’ils se feront entendre le jour J. En France, le romancier fait l'objet d'une pétition qui s'oppose à sa présidence du Printemps des poètes, une manifestation culturelle.

Les Jeunes socialistes du Valais romand auront voulu prouver qu'ils n'étaient pas en reste. Qu’on se le dise: aucune vallée, aucune combe, aucun réduit n’échappe à la vigilance antifasciste – ne tournons pas autour du pot, pour ces jeunes-là, Tesson est un facho.

Il y a quelques jours, vexée que la municipalité lausannoise maintienne sa subvention au festival Rencontres du 7e art, fondé et présidé par Vincent Perez, l’un des signataires de la tribune du Figaro demandant que Gérard Depardieu ne soit pas effacé de la mémoire, l’extrême gauche in corpore s’est demandé à la une de notre confrère Blick si la Ville de Lausanne ne sponsorisait pas la «culture du viol», des fois qu’on en douterait.

Dimanche, c’est la Joconde qui a pris un jet de soupe en pleine figure. Plus fortes que les paysans aux gros tracteurs lancés dans le siège de Paris, deux militantes écologistes sont entrées dans la capitale, accédant à l’œuvre maîtresse du Louvre pour promouvoir à coup de poireaux-pommes de terre «le droit à une alimentation saine et durable». Action ô combien essentielle. Sans elle, on passait à côté des défis posés par le réchauffement climatique.

Intimidation

Comme l’extrême droite, l’extrême gauche procède par intimidation. Elle ne donne pas de coups, encore que. Elle incommode, elle culpabilise, elle salit les réputations. Et ça marche. Ainsi, nous, médias, reprenons ses ritournelles en rendant compte de tel aspect des choses. Sylvain Tesson, certes conservateur, est décrit dans le Nouvelliste du 28 janvier comme ayant des liens avec l’extrême droite, comme si cela était un fait acquis.

Or nul n’ignore que la qualification d’extrême droite est infamante. Avoir des liens avec l’extrême droite est en soi disqualifiant. Les lecteurs peuvent penser que la librairie sédunoise qui accueille l’écrivain français a, qui sait, des partis-pris d’extrême droite cachés. C’est bien comme cela que la directrice de La Liseuse le prend, lorsqu’elle déclare à notre confrère:

«C’est une démarche dangereuse que d’intimider une libraire qui ne fait que son métier pour permettre à un auteur d’accéder à son public: l’index n’est pas loin!» La libraire, au Nouvelliste

A l’avenir, la libraire préférera peut-être renoncer à inviter un écrivain ayant des idées jugées réacs par certains. La pression mise aujourd'hui aura alors porté ses fruits.

Flic des mœurs et des idées

L’extrême gauche n’ayant plus rien à dire sur l’appareil de production – sinon qu’il faut réduire la voilure, socialement contre-intuitif –, elle s’est rabattue sur la chasse aux pervers de tous acabits. Elle est aujourd’hui flic en tout, des idées, des mœurs, des amitiés coupables. Bravo! Vraiment!

L’extrême gauche ne se prend pas pour la queue de la poire, comme on dit dans le Jura. Elle se croit indispensable. Elle s’imagine que sans elle, l’Europe et la Suisse auraient déjà viré fasciste. Elle oublie – ou plutôt elle s’en fiche, puisque la Shoah n’est plus son truc, si elle l'a jamais été – que si les sociétés occidentales résistent à l’extrême droite, c’est parce qu’elles sont moralement attachées au «plus jamais ça». Ce n’est pas l’extrême gauche qui met l’Allemagne dans la rue pour dire «non» à l’AfD, c’est notre mémoire commune des horreurs du nazisme.

L’extrême gauche est incroyablement médiocre, car elle est sans âme, sans plaisirs, sans désirs, sans poésie, sans beauté. Elle n’est plus que soupçon et délation. C’est moche. Vous valez mieux, les jeunes.