La gauche attaque l'UDC Roger Köppel en Russie, mais oublie un détail gênant

La gauche dit tout le mal qu'elle pense du voyage du rédacteur en chef de la Weltwoche, Roger Köppel, chez l'ennemi russe. Sur le fond, elle a raison, mais elle ne devrait pas négliger de balayer devant sa porte.

Le gauche a trouvé son «collabo», dixit Fabian Molina, conseiller national PS. Son nom: Roger Köppel. Le conseiller national UDC, rédacteur en chef de l’hebdomadaire de la droite identitaire suisse, la Weltwoche, selfise et twitte depuis Moscou, où «les rues sont illuminées», où «la connexion téléphonique est plus rapide qu’à Berlin».

Pourquoi Berlin et pas Zürich? Les grandes villes de l’Histoire, sans doute. On attend désormais la parution du prochain numéro du magazine délocalisé sur la Place Rouge. De Köppel l’ancien antivax et probable admirateur contrarié de Poutine, une vérité complexe jaillira. Ou pas. Sur le site de son journal, il dit «admirer l'héroïque sang-froid des Russes». Pas moins.

Notre Clark Kent du politiquement abject n’imagine pas le cadeau qu’il a fait à son ennemie la gauche suisse en allant voir ses potes russes. Au PS, Molina a tapé directement dans le point Godwin, promettant au propagandiste de l’UDC une «place honteuse» dans les manuels scolaires.

Chez les Verts, le ton est un peu en dessous, quoique réprobateur. Pour le conseiller national vaudois Raphaël Mahaim, Köppel se livre à un «travail de sape», rapport aux efforts déployés par Guy Parmelin (un bon UDC, vaudois de surcroît) pour faire appliquer les «sanctions», la grande cause des Verts.

C’est gentil tout ça, mais n’est-ce pas la gauche suisse, pacifiste au dernier degré, qui, tout comme l'UDC, s’oppose à la livraison d’armes à l’Ukraine? Les socialistes y mettent tant de conditions qu’ils rendent la chose impossible. Quant aux Verts, c’est tout simplement non. Pour faire oublier leur frilosité ou refus catégorique sur les questions d’armement, ils se sont transformés en procureurs spéciaux pour le crime de blanchiment d’argent russe en Suisse.

C’est moral, ça en jette, ça occupe et ça permet de ne pas se sentir honteusement coupables vis-à-vis des Ukrainiens. Imaginez qu'on se mette à dire que le PS et les Verts sont complices de Poutine.