Prestations de santé: des Romands pas bien dans leur peau

«Sur la question sociale, nous sommes en Suisse romande plus proches, et cela peut paraître paradoxal, du modèle bismarckien, prussien, apparu au milieu du 19e siècle, qui prévaut aujourd’hui en France et en Italie, par exemple, et qui est celui d'un Etat doté d'un appareil social relativement fort.»

René Knüsel