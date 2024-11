Les Valaisans ne veulent pas d'autoroutes et pas de loi climat

Une large majorité de Valaisans refuse la loi sur le climat selon les résultats anticipés.

Le Valais n'aura pas sa loi sur le climat. La population a refusé dimanche un texte qui devait permettre au canton d'atteindre la neutralité carbone en 2040.

Adoptée l'an dernier par le Grand Conseil mais combattue par un référendum, la loi cantonale sur le climat a été rejetée par 55,83% des votants, tandis que le taux de participation s'est élevé à 42,08%.

L'écrasante majorité des communes (109 sur 122) a rejeté la loi avec, comme attendu, une forte opposition dans le Haut-Valais. Les villes du Bas-Valais (Sion, Sierre et Martigny, mais pas Monthey) se sont montrées favorables, mais pas suffisamment pour inverser la tendance.​

Le texte était soutenu par tous les partis, hormis l'UDC et le Centre du Haut-Valais. Même minoritaire au niveau politique, le camp du non a réussi à convaincre la population en critiquant une loi jugée «inutile» et «irréaliste», du fait notamment qu'elle visait à atteindre le zéro émission de CO2 en 2040, soit dix ans plus tôt que la Confédération.

Le Valais dirait non aux autoroutes

Le peuple valaisan refuserait également le projet d'élargissement des autoroutes.

