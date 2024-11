Les Jurassiens acceptent une réforme importante pour Moutier

Moutier deviendra le 4e district jurassien. Keystone

Moutier deviendra le 4ᵉ district jurassien avec sept sièges parlementaires, une modification constitutionnelle acceptée à plus de 80% par les Jurassiens.

La Ville de Moutier devrait bien former le 4ᵉ district du canton du Jura et compter 7 sièges sur 60 au Parlement dès 2026. Après dépouillement de 26 communes sur 50, les Jurassiens acceptent à plus de 80% dimanche cette modification de la Constitution cantonale.

L'intégration de la Ville de Moutier et de ses 7200 habitants dans le canton du Jura est donc en passe de se matérialiser avec ce vote. Cette modification de la Constitution cantonale n'était pas contestée. Pour le moment, le oui obtient 4810 voix contre 1147.

La ville formera une circonscription pour l'élection au Parlement et élira 7 députés sur 60 lors des élections en automne 2025 pour une législature de cinq ans. Les trois autres districts verront eux leur députation maigrir: Delémont perdra 4 élus, Porrentruy 2 et les Franches-Montagnes 1. (jah/ats)