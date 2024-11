La Suisse vote: suivez les résultats et les réactions minute par minute

Droit du bail, financement des prestations de santé et aménagement des autoroutes: les Suisses votent ce 24 novembre, résultats et réactions en direct 👇.

Voici les voitures préférées des Suisses

Critiqués parce qu'ils sont lourds et polluants, de plus en plus de SUV sont vendus en Suisse. Pourtant, ils pourraient jouer un rôle décisif dans l'électrification. Celle-ci est en effet au point mort.

Sur les routes suisses, on s'équipe. En 2023, le nombre de nouvelles immatriculations de Sport Utility Vehicles (SUV) n'a jamais été aussi élevé. La berline tout-terrain est donc de loin le type de voiture le plus populaire du pays. C'est la conclusion d'une étude du portail de comparaison de prix Comparis. Les SUV se caractérisent par une construction de carrosserie spéciale et des sièges plus hauts. Ils ont souvent l'air plus costauds et ont tendance à être plus lourds que les autres voitures.