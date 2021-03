Suisse

Maudet out. Fischer in. Les leçons de l'élection à Genève



Maudet out. Fischer in. Les leçons de l'élection à Genève

Toute la Suisse avait les yeux rivés sur Genève ce dimanche. Le Trump helvétique comme l'a baptisé le Tages Anzeiger n'a finalement pas été élu. Pierre Maudet enregistre seulement 9000 voix de moins que la Verte Fabienne Fischer. Les leçons d'une Genferei.

Le semi-échec de Pierre Maudet

38 184 personnes ont voté pour Pierre Maudet. Malgré les mensonges. Malgré les condamnations. Malgré les dissimulations. A lui seul, le very bad boy du bout du lac a fait un meilleur score que les deux autres candidats de droite réunis, Yves Nidegger (UDC) et Delphine Bachmann (PDC). Comment comprendre ce soutien populaire très important, alors que la quasi totalité de la classe politique lui a tourné le dos. Quelques hypothèses:

Pierre Maudet a du charisme. En politique, ça compte.

Pierre Maudet a mené une campagne très active sur le terrain et sur les réseaux sociaux. En 2021, ça compte.

Pierre Maudet a totalement revu sa manière de parler: plus proche des gens, à l'écoute des malheurs du monde, plus direct. Et il a laissé tomber la cravate. Même si c'est de la pure démagogie, ça paie.

Seul contre tous. L'être humain a tendance à s'identifier à celui qui est considéré comme une victime, avérée ou pas. Surtout, que certains (Christian Lüscher en tête), ne sont pas allés de main morte sur les réseaux sociaux en attaquant frontalement le candidat Maudet.

La droite la plus bête du monde

Avec l'entrée de la Verte Fabienne Fischer au Conseil d'Etat, le gouvernement bascule à gauche pour la deuxième fois de son histoire. La droite ne peut que s'en prendre à elle-même, incapable de se fédérer autour d'un seul candidat. Partie totalement dispersée au premier tour, elle n'a pas su se ressaisir ensuite. Le PLR a totalement craqué après l'échec de son poulain Cyrill Aellen. Aucun mot d'ordre n'a d'ailleurs été donné pour le second tour.

Les divisions sont profondes et on peine à voir comment les partis bourgeois vont pouvoir sauver la mise en 2023, lorsqu'il s'agira de renouveler l'ensemble du Conseil d'Etat. Malgré les appels, entre autres de Céline Amaudruz, vice-présidente de l'UDC GE, à s'unir pour regagner une majorité au gouvernement.

«La droite est historiquement plus morcelée que la gauche. C'est donc plus difficile pour elle de travailler ensemble pour atteindre un but commun»

La gauche à l'assaut des centres urbains

Après le Jura, Neuchâtel, Vaud, Genève est donc le 4ème canton à virer à gauche en Suisse romande. C'est une tendance de fond, selon le politologue Georg Lutz, directeur du FORS : depuis une trentaine d'année, les partis bourgeois perdent les centres urbains.

L'Arc lémanique compte de grandes agglomérations qui toutes sont à gauche comme Genève, Lausanne et depuis ce dimanche puisqu'on y votait Vevey, Montreux et Yverdon. Les propositions des partis bourgeois ne sont pas assez convaincantes en matière de mobilité, de transports publics, de gardes d'enfants notamment. Les citoyens se retrouvent davantage dans les partis de gauche, socialistes et désormais écologistes.

Les leçons à tirer de cette folle élection

Pierre Maudet n'a pas dit son dernier mot. Il est fort à parier qu'il reviendra. Dans sa brève allocution faite devant les médias, il a évoqué le temps de la réflexion en donnant rendez-vous, bientôt, à ses fidèles pour de nouveaux combats.

Les partis bourgeois doivent sérieusement se remettre en question. Revoir en priorité leur stratégie et leur discours politique, sous peine d'un effondrement programmé. Même constat en Valais, où le PDC a perdu sa majorité historique au Conseil d'Etat. Il s'agit également de revoir leur manière de faire campagne. Les électeurs veulent des personnalités fortes avec un discours clair.

Un message clairement entendu par Fabienne Fischer. La Verte, encore totalement inconnue il y a quelques mois, a lancé un appel aux citoyens sitôt élue: «si je m'éloigne trop des préoccupations du terrain, rappelez-le moi.» Elle peut en être certaine. Le verdict viendra même assez tôt, puisque le renouvellement du Conseil d'Etat in corpore aura lieu en 2023.

