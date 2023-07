Les prix des CFF donnent envie d'élargir les autoroutes

Il y a deux ans, Vincent Ducrot, patron des CFF, expliquait que les transports publics ne devaient pas devenir plus chers, et qu'il existait de nombreuses possibilités d'augmenter l'efficacité des CFF et de réduire les coûts.

Mauvais nouvelle: la Poste augmente ses tarifs

Le géant jaune va gonfler ses prix dès début 2024. Les lettres du Courrier A et B coûteront 10 centimes de plus.

La Poste augmentera début 2024 les prix des lettres et des colis. Les lettres du Courrier A et B coûteront 10 centimes de plus. Les colis Priority et Economy seront majorés de 1,5 franc. La hausse a été décidée en accord avec le Surveillant des prix, précise la Poste.