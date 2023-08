Les CFF changent (encore) d'horaires

Les CFF ont annoncé des changements d'horaires dus à des travaux. Les temps de trajet seront rallongés surtout sur les axes de Genève, Fribourg et le Valais.

Les CFF annoncent d'importants changements d'horaire dès le lundi 14 août et jusqu'au samedi 9 décembre 2023 en Suisse romande. Et la pilule risque d'être difficile à avaler, en particulier après l'annonce du nouvel horaire pour l'année 2025.

Plusieurs lignes sont concernées par ces nouveaux travaux, que voici:

L'axe Genève-Aéroport – Berne.

Le trafic régional dans la zone Lausanne/Puidoux/Palézieux/Payerne/Romont.

Des arrêts ainsi que des correspondances seront également modifiés.

«Cet important changement d'horaire est nécessaire pour permettre le renouvellement intégral de l'une des deux voies de circulation entre Puidoux et Palézieux (VD), sur une distance de sept kilomètres. Une seule voie restant en service, le trafic ferroviaire est fortement limité dans le secteur.» Les CFF dans un communiqué.

Conséquences: les voyages peuvent être allongés et les trajets vers les aéroports doivent éventuellement être replanifiés, avertissent déjà les CFF.

En détail, ça donne ça:

Les horaires des trains InterCity 1 (Genève-Aéroport - Berne - Zurich HB - St-Gall) et InterRegio 15 (Genève-Aéroport - Lausanne - Berne - Lucerne) sont avancés en direction de Berne et retardés en direction de Genève-Aéroport. Les trains InterCity 1 desservent Nyon et Morges alors que les trains InterRegio 90 (Genève-Aéroport - Lausanne - Brigue) ne s'y arrêtent plus.

Les horaires des trains InterRegio 90 qui ne s'arrêtent plus à Nyon et Morges sont retardés en direction de Brigue et avancés en direction de Genève-Aéroport. Mais aussi:

Pour les trains InterCity 1, les temps de parcours pour les trajets les plus longs sont augmentés d'environ quinze minutes.

les temps de parcours pour les trajets les plus longs sont augmentés Pour les trains InterRegio 15, les temps de parcours pour les trajets les plus longs sont augmentés d'environ neuf minutes.

les temps de parcours pour les trajets les plus longs sont augmentés Pour les trains InterRegio 90, les temps de parcours pour les trajets les plus longs sont réduits d'environ quatorze minutes.

A Lausanne, les correspondances entre les trains InterRegio 90 en provenance ou à destination de la Riviera, du Chablais et du Valais et les trains InterCity 1 et InterRegio 15 à destination ou en provenance de Berne ne sont plus possibles. Les voyages doivent être anticipés ou retardés, selon les CFF.

Ligne régionale supprimée et bus de remplacement

Pour la région Lausanne/Puidoux/Palézieux/Payerne/Romont, les trains de la ligne S5 du RER Vaud (Allaman - Palézieux) sont remplacés par des bus entre Puidoux et Palézieux. Les trains de la ligne S9 (Lausanne - Kerzers) sont supprimés entre Lausanne et Palézieux et des bus de remplacement directs circulent aux heures de pointe entre Moudon et Epalinges, Croisettes (correspondance avec le métro m2 pour Lausanne).

Dès le changement d'horaire annuel du dimanche 10 décembre 2023, l'horaire valable jusqu'au dimanche 13 août 2023 sera de nouveau en vigueur, sous réserve de quelques adaptations mineures, précisent encore les CFF.

Une compensation financière est-elle prévue?

Non. Les CFF ont indiqué ne pas prévoir de compensations financières, indique la RTS. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère de certains parlementaires fédéraux, et notamment la conseillère nationale verte Isabelle Pasquier-Eichenberger qui qualifie cette nouvelle annonce de «cerise sur le gâteau», après le couac du nouvel horaire 2025.

(sia avec ats)