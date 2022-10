Dans les magasins, «le panier moyen acheté baisse quelque peu»

Le groupe fête cette année ses 120 ans. Il emploie quelque 80'000 collaborateurs dans 59 grands magasins, 27 supermarchés et 24 restaurants Manora en Suisse . (chl/ats)

Inflation: Romands et Alémaniques n'économisent pas de la même façon

Inflation: Romands et Alémaniques n'économisent pas de la même façon

«Le site offre beaucoup plus de choix. Manor.ch propose un demi-million d'articles, contre environ 100'000 dans un magasin classique»

«10% du chiffre d'affaires de notre site internet est réalisé depuis les magasins physiques, grâce à la commande en ligne de nos conseillers et conseillères sur leurs IPads», observe le CEO. Cette part a doublé en deux ans. Il ajoute:

VS: Un jeune de 19 ans perd la vie dans un accident de moto

Plus de «Suisse»

Quelle commune suisse détient le plus long réseau routier?

La série «Dahmer»: voici ce qui est vrai et ce qui est faux

Rafael Nadal est devenu papa et le prénom du bébé a de quoi surprendre

Les plus lus

Politique, sacrifices, féminisme: les sœurs Dittli ont ébranlé la Suisse

Les sœurs Dittli font sensation en tant que jeunes politiciennes suisses. Elles expliquent à watson les problèmes auxquels elles sont confrontées, ce qu'elles pensent du féminisme et pourquoi elles n'ont pas intégré le parti des Verts.

Les sœurs Valérie et Laura Dittli forment un des duos les plus passionnants de la politique suisse. Elles sont jeunes, ont fait des études de droit, sont membres du parti du Centre et siègent depuis peu dans un gouvernement cantonal.