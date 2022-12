Alain Berset a-t-il changé de Département? On a (enfin) la réponse

Le nouveau Conseil fédéral a présenté, ce jeudi, la nouvelle distribution des départements. Voici qui va faire quoi. 👇

Après la double élection au Conseil fédéral de mercredi, un grand chamboulement de la répartition des postes entre les ministres était attendu. Tombé jeudi après-midi, il n'en est rien: quasiment tous les conseillers fédéraux encore en exercice gardent leurs postes, à une exception près.

Ignazio Cassis

Le Département fédéral des Affaires Etrangères (DFAE)

Image: sda

Cassis reste à son poste. Celui que l'on a vu en compagnie de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien et personnalité de l'année, selon Forbes a quelques défis devant lui... Il est attendu au contour sur le thème des relations avec l'Union européenne.

«Le DFAE défend les intérêts de la Suisse à l'étranger et met en œuvre la stratégie du Conseil fédéral en matière de politique extérieure», explique le site de la Confédération. «Le Conseil fédéral entend tout spécialement entretenir et développer les relations avec les Etats voisins et avec l'UE. À l'aide de technologies modernes, le DFAE veut en outre tenir à jour et améliorer ses prestations en faveur des Suisses de l'étranger».

Alain Berset

Département fédéral de l'Intérieur (DFI)

Image: sda

On ne présente plus le ministre de la Santé Alain Berset dont les annonces ont ponctué la vie de tous les Suisses pendant la pandémie de Covid. Des bruits de couloirs laissaient entendre que le Fribourgeois, qui est aussi ministre de la Culture, voulait changer de crèmerie.

«Département aux multiples facettes, le DFI regroupe différents domaines allant de la santé et des assurances sociales à la statistique et à l’égalité femmes-hommes, en passant par la culture et la météorologie», selon la Confédération. «Deux importants dossiers occupent actuellement le DFI: la réforme de la santé et celle de la prévoyance vieillesse.»

Elisabeth Baume-Schneider

Département fédéral de justice et Police (DFJP)

Image: sda

La nouvelle venue jurassienne au gouvernement prendra la tête du département fédéral de Justice et Police. Le siège est occupé actuellement par Karin Keller-Sutter.

«Le DFJP traite de thèmes relevant de la politique sociale tels que la cohabitation de personnes de nationalité différente, les questions relatives à l'asile, la sécurité intérieure ou la lutte contre la criminalité. L'état civil ou les questions de droit de cité font également partie de la palette des tâches du DFJP, tout comme la surveillance des jeux de hasard ou l'élaboration de bases et de moyens destinés à la collaboration internationale en matière de justice et de police.»

Viola Amherd

Département fédéral de la Défense, de la Protection de la population et des Sports (DDPS

Image: sda

La cheffe de l'Armée suisse reste à son poste. Pas de changement pour la ministre qui a fait accepter au peuple suisse l'achat des avions de combat F-35. En sa qualité de ministre de la Défense, elle garde, comme Cassis, un œil sur la guerre en Ukraine.

«Qui pense DDPS pense souvent armée et affaires militaires. Or le DDPS ne se réduit pas uniquement à la défense», selon le site de la Confédération. «Sa palette est bien plus large : le sport et la protection de la population, qui donnent également leurs noms au département, font aussi partie du DDPS, tout comme le Service de renseignement de la Confédération, sans compter armasuisse et le Centre de compétences de la Confédération, en particulier pour l'acquisition de technologies complexes.»

Karin Keller-Sutter

Département fédéral des Finances (DFF)

Image: sda

Arrivée en 2018, la Saint-Galloise s'empare du département actuellement dirigé par Ueli Maurer qui quittera le Conseil fédéral à la fin de l'année. La future cheffe des Finances fédérale s'est fait remarquer en octroyant le permis S aux réfugiés ukrainiens.

Selon le site de la Confédération, le DFF se consacre à de nombreuses tâches:« budget fédéral, questions relatives aux impôts, à la monnaie et aux finances sur les plans national et international, contrôles douaniers et contrôles des marchandises ainsi que mise en œuvre de la législation sur l'alcool. À ces tâches viennent s'ajouter d'autres prestations en faveur de toute l'administration fédérale, allant de l'informatique au personnel en passant par l'infrastructure et la logistique».

Guy Parmelin

Département fédéral de l’Economie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Image: sda

Le ministre vaudois reste là où il est. Patron de l'Economie, c'est aussi lui qui a présenté le plan à suivre en cas de pénurie de courant pou de gaz cet hiver. C'est aussi chez lui (et avec le DFAE) que les autorisations d'exportations d'armes suisses pour l'Ukraine sont décidées (ou pas, pour l'instant).

«Le DEFR est d'une part tourné vers les questions économiques et la politique commerciale, dont la politique agricole fait également partie», selon le site de la Confédération. «D'autre part, il met aussi l'accent sur les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation, auxquels viennent s'ajouter d'autres thèmes, tels que le logement.»

Albert Rösti

Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication (Detec)

Image: sda

Le nouveau membre UDC du Conseil fédéral obtient un département mammouth très convoité. La nomination de ce politicien proche des milieux pétroliers à un poste de Défense de l'environnement ne manquera pas de faire grincer quelques dents ces les Verts.

D'après le site de la Confédération: «le Detec s'occupe aussi bien d'infrastructure (voies de circulation modernes, réseaux d'électricité et de communication) que d'environnement. Il doit néanmoins aussi tenir compte des aspects liés à la santé et à la sécurité. Il n'est cependant pas rare que cette combinaison d'intérêts relatifs à l'utilisation et à la protection entraîne des conflits en termes d'objectifs. Les décisions doivent donc être préparées avec un soin tout particulier».