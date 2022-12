Uni malgré les différences: voici la photo 2023 du Conseil fédéral

Le paysage que l’on aperçoit à l’arrière-plan symbolise le monde extérieur et relie l’action du gouvernement à celle de la population. Pour réaliser ce cliché, le photographe s’est inspiré de la peinture de genre du 17 e siècle et de l’école photographique de Düsseldorf. Il a réuni tous les membres du Conseil fédéral et le chancelier au Bernerhof où la photo a été prise. (sas/ats)

Pourquoi l'hydrogène est capital pour la transition énergétique

Une deuxième usine de production d'hydrogène vient d'ouvrir en Suisse. L'abandon des carburants fossiles ne se fera pas sans ce gaz naturel. Le commerce de l'hydrogène doit devenir une réalité d'ici 2040. Pour cela, il faut aussi de l'H2 provenant du désert.

L'hydrogène est le carburant du futur. Ce gaz invisible, inodore et non toxique, permet de stocker l'énergie produite par le soleil et le vent. Sans ce stockage, le tournant énergétique et l'abandon des carburants fossiles ne seront pas possibles.