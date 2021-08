Suisse

Chiens anti-Covid déployés en Suisse? L'avis du Conseil fédéral



Les chiens vont-ils aider l'OFSP à combattre le Covid?

Image: Shutterstock

Les chiens seraient en mesure de détecter le Covid. Le Conseil fédéral va-t-il les intégrer dans sa stratégie de dépistage? Qu'en est-il de leur formation? Interpellé à ce sujet, le gouvernement a donné son avis.

Début mars, la conseillère nationale PLR Isabelle Moret interpellait le Conseil fédéral au sujet d'une question bien particulière: la prétendue capacité des chiens à détecter le Covid-19.

En effet, selon plusieurs études, les chiens renifleurs seraient en mesure de détecter les personnes infectées par le coronavirus. Une recherche française publiée en mai faisait état d'un taux de réussite de 97%. Des résultats qui n'avaient pas surpris un expert que watson avait interrogé pour l'occasion.

Concrètement, Isabelle Moret demandait au Conseil fédéral son avis sur la question, et si ce type de dépistage pourrait être inclus dans la stratégie de l'OFSP, en particulier lors de manifestations ou dans les aéroports.

Peu après, le gouvernement avait répondu q'il allait «suivre avec attention» une étude lancée fin mars par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sur ce sujet. «Selon les résultats de ces études», écrivait le gouvernement, «l'OFSP évaluera si cette technique pourrait entrer dans l'arsenal des mesures recommandées», et ci cela nécessite d'un éventuel changement de la base légale.

Un «manque» de chiens

En juin, Isabelle Moret a interpellé une nouvelle fois le Conseil fédéral. L'élue se demandait notamment s'il n'était pas déjà possible d'introduire ce type de détections, et dans quelle mesure il était possible de former ces chiens renifleurs.

La réponse du gouvernement, tombée mercredi, est essentiellement négative.

L'étude menée aux HUG n'est pas encore terminée, rappelle le Conseil fédéral. La réussite avec laquelle les chiens détectent les porteurs du virus n'a pas pu être déterminée.

Utiliser ce type de dépistage dans le cadre d'une grande manifestation n'est pour l'heure pas possible. La raison? Le «manque» de chiens déjà formés et de maîtres nécessaire à leur formation.

Par ailleurs, il n'existe pas un cursus agréé, poursuit le gouvernement. La formation des chiens renifleurs est encore en mode de perfectionnement.

Résultat, «l'utilisation de chiens renifleurs ne sera pas intégrée dans la prochaine stratégie de test. Une modification des bases légales à cet effet n'est pas à l'ordre du jour». D'autres approches seront donc favorisées. Les résultats préliminaires encore non publiés sont «encourageants», reconnaît pourtant le Conseil fédéral.

