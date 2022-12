«Elisabeth Baume-Schneider et Albert Rösti sont des personnalités hautement qualifiées, mais la Suisse alémanique urbaine n'est plus représentée au Conseil fédéral. Jamais dans l'histoire, la Suisse alémanique, qui compte 70% de la population du pays, n'a été aussi sous-représentée. Quant aux grandes villes comme Zurich et Bâle - les véritables moteurs de progrès du pays -, elles ne seront tout simplement plus représentées.»