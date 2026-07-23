Le président du Conseil d'Etat tessinois Claudio Zali fait face à une situation délicate. Keystone

Tempête médiatique pour le président du gouvernement tessinois

Le président du gouvernement tessinois est dans la tourmente après la publication en ligne de documents compromettants. L'arène politique cantonale est ébranlée. Les responsables politiques exigent des éclaircissements.

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Le président du Conseil d'Etat tessinois Claudio Zali (Lega) est sous pression après la diffusion de propos controversés qui lui sont attribués et qui appellent à la violence contre une femme. Les partis politiques exigent que le ministre prenne position publiquement.

La publication d'un enregistrement mercredi par la radio-télévision de la Suisse italienne (RSI) a suscité un véritable tollé. Cet audio, diffusé sur un profil anonyme sur Instagram, rapporte une conversation privée intervenue il y a quelques années entre un homme (identifié comme Claudio Zali, qui était déjà au gouvernement cantonal), et une amie. Celle-ci lui demandait un conseil sur comment venir à bout d'une harceleuse («stalker»).

«Tabasse-là comme je l'ai fait moi-même», déclare une voix que la RSI affirme avoir authentifiée comme étant celle du conseiller d'Etat. Cet extrait audio, tiré d'une conversation plus longue datant de quelques années, a été publié récemment sur un profil Instagram anonyme avant d'être repris par la télévision italophone suisse, qui justifie sa diffusion par l'intérêt public. (svp/ats)