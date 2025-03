Victoire historique des socialistes au Conseil d'État neuchâtelois

La popiste Sarah Blum arrive en 6e position avec 19'447 suffrages. L'UDC Thierry Brechbühler figure au 9e rang et la Centriste Manon Freitag au 10e rang. Les neuf derniers, appartenant à aucune des deux listes communes de droite ou de gauche, sont nettement distancés.

Les socialistes sortants Frédéric Mairy et Florence Nater ont été réélus dimanche au 1er tour de l'élection au Conseil d'Etat neuchâtelois, avec respectivement 23'983 et 23'405 suffrages. Un résultat historique pour des conseillers d'Etat de gauche.

Les candidates au Conseil d'Etat Neuchatelois Christine Ammann Tschopp (Les Vert-e-s), Celine Vara (Les Vert-e-s), le conseiller d'Etat Neuchatelois nouvellement elu Frederic Mairy (Parti socialiste, PS), la conseillere d'Etat Neuchateloise nouvellement elue Florence Nater (Parti socialiste, PS), et la candidate au Conseil d'Etat Neuchatelois Sarah Blum (Parti ouvrier et populaire, POP), de gauche a droite, montent au Chateau, lors du premier tour de l'election au Conseil d'Etat des elections cantonales neuchateloises, ce dimanche 23 mars 2025, a Neuchatel.

Les socialistes Frédéric Mairy et Florence Nater ont été réélus dès le premier tour au Conseil d'État neuchâtelois, un fait inédit pour la gauche.

