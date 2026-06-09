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Les magasins ne pourront pas ouvrir plus souvent le dimanche

Les employés des magasins évitent un changement majeur en Suisse

Le Conseil des Etats a rejeté de justesse une réforme qui aurait permis davantage d'ouvertures dominicales pour les commerces.
09.06.2026, 11:0609.06.2026, 11:06

Les magasins ne pourront pas ouvrir plus souvent le dimanche. Le Conseil des Etats a rejeté mardi, par 22 voix contre 21 avec la voix prépondérante du président, un projet demandant une ouverture douze dimanches par année, contre quatre actuellement.

Il existe un besoin croissant de la population de disposer d’horaires flexibles pour faire ses achats. Ce projet répond à ce besoin et permet au commerce de détail de renforcer sa compétitivité face aux fournisseurs sur Internet et dans les pays limitrophes, a indiqué Tiana Moser (PVL/ZH) pour la commission. Les commerces pourront donc employer du personnel, sans autorisation, jusqu'à 12 dimanches par an.

Les magasins resteront limités à quatre dimanches d&#039;ouverture par an après un vote extrêmement serré au Parlement.
Les magasins resteront limités à quatre dimanches d'ouverture par an (image d'illustration).Image: Shutterstock

L'autonomie des cantons est préservée. Ce sont eux qui décideront s'ils font usage ou non de cette possibilité, a précisé la Zurichoise. Le projet fait suite à une initiative du canton de Zurich, déposée en 2023.

Quels arguments ont gagné?

Carlo Sommaruga (PS/GE) a dénoncé une «attaque frontale contre le dispositif légale de protection des travailleurs», des travailleurs du domaine de la vente qui connaissent déjà des conditions difficiles.

Unia a-t-il encouragé le travail le dimanche en s’opposant à Migros?

Et d'ajouter que cela aurait aussi un impact sur le porte-monnaie des employés. Avec cette extension, le travail le dimanche ne serait plus extraordinaire dans la vente mais ordinaire. Les travailleurs perdraient leur droit à un supplément pour travail le dimanche.

Il a été suivi par la gauche, une majorité des élus centristes ainsi que quelques UDC. (jah/ats)

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Cette bévue à 500 000 francs fait les affaires d’une société suisse
Une confusion entre un «3» et un «8» a entraîné l’exportation d’une précieuse peinture du XIVe siècle hors d’Italie. Malgré la découverte de son véritable âge et de sa valeur bien plus élevée, la justice a estimé que les autorités italiennes avaient réagi trop tard pour empêcher l’œuvre de rester entre les mains d’une société suisse.
C'est une erreur de lecture aussi bête qu'un «3» changé en «8» qui a coûté à l'Etat italien une toile du XIVe siècle. La justice transalpine a rejeté un recours du ministère de la culture contre l'acquisition de cette Vierge à l'enfant par une société suisse. La toile avait initialement été déclarée comme peinte au XIXe siècle et estimée à 38 000 euros. Au dos, une inscription semblait indiquer: «Peint par Alfonso Martorelli Fiori, Bologne, 1850».
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