«La station-service la plus chère de Suisse» est sous enquête

Sur certaines stations-service situées le long de l’autoroute A2, dans le canton du Tessin, les automobilistes doivent payer leur carburant à prix d’or. Le Surveillant des prix examine désormais de plus près le marché des carburants.

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Pas vraiment une bonne affaire: la station-service située sur l’autoroute A2 en direction du sud, juste après le tunnel du Gothard. Image: Kari Kälin

Au Gothard, ce n’est pas seulement la patience des automobilistes qui est mise à rude épreuve, mais aussi leur portefeuille. C’est notamment le cas au Tessin, à Stalvedro, tout près du tunnel routier, ainsi qu’aux stations-service autoroutières de Bellinzone, où faire le plein d’essence ou de diesel coûte particulièrement cher. Dans les deux sens de circulation, un litre de sans-plomb 95 ou de diesel y est vendu entre 50 et 60 centimes de plus que la moyenne nationale.

Remplir un réservoir de 40 litres revient ainsi à débourser environ 20 francs de plus qu’ailleurs. Les tarifs varient fortement selon les régions. D’après le radar des prix des carburants du TCS, un litre de sans-plomb 95 coûtait la semaine dernière 2,49 francs à la station Shell de l’autoroute à Bellinzone, alors que la société Ferrari AG, dans la même ville, le proposait à seulement 1,75 franc, soit près de 30% de moins.

Les prix très élevés pratiqués le long de l’A2 au Tessin ont déjà suscité l’indignation à plusieurs reprises. Un lecteur du Blick alémanique a notamment dénoncé une «arnaque incroyable», estimant que les exploitants profitaient d’une situation de détresse. Sur le chemin du retour de vacances en Croatie, il avait été contraint de faire le plein avant d’entrer dans le tunnel du Gothard afin de ne pas risquer d’y rester immobilisé. De son côté, un influenceur a mis en garde contre «la station-service la plus chère de Suisse» après avoir dû s’y arrêter en urgence, juste après le tunnel du Gothard, en direction du sud.

Le marché de l'essence a-t-il failli en Suisse?

Les journalistes de CH Media, éditeur de watson, ont eux aussi été frappés par ces prix particulièrement élevés en route vers les vacances d’été. Ils ont sollicité l’avis du Surveillant des prix. A première vue, l’écart tarifaire lui paraît suffisamment important pour justifier des explications. L’autorité va donc soumettre le marché des carburants à une «observation du marché», explique Beat Niederhauser, directeur du Surveillant des prix.

L’autorité s’intéresse également au marché pour une autre raison. Fin juin, le discounter Etzelpark a ouvert une nouvelle station-service à Bellinzone. En très peu de temps, son concurrent Socar a réduit ses prix de 19 centimes. La concurrence a-t-elle été défaillante au point qu’il ait fallu l’arrivée d’un acteur à bas prix pour que les clients paient enfin moins cher?

Les travaux du Surveillant des prix n’en sont encore qu’à un stade préliminaire et prendront du temps. L’étendue précise de l’enquête et ses principaux axes seront définis au fil de son avancement, précise Beat Niederhauser. Ce n’est qu’une fois l’analyse terminée qu’il sera possible de déterminer si des mesures s’imposent.

Le niveau du Rhin influence aussi les prix suisses

Même si l’analyse met en évidence des prix abusifs, le Surveillant des prix ne pourra pas infliger de sanctions. En revanche, il pourra ordonner une baisse des tarifs à l’avenir. Si des ententes illicites étaient mises au jour, la Commission de la concurrence (Comco) pourrait à son tour intervenir.

Une chose est certaine: les prix des carburants sont très volatils et varient fortement selon les régions. Un faible niveau des eaux du Rhin peut faire grimper les coûts, tout comme les attaques étasuniennes contre l’Iran.

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Les stations-service situées juste avant et juste après le tunnel du Gothard sont exploitées par Socar. Le groupe, compagnie nationale d'Azerbaïdjan, n’a pas répondu à nos questions concernant les raisons de ses prix particulièrement élevés. Les pompes des aires de service autoroutières de Bellinzone sont, elles, exploitées par Shell. Selon sa porte-parole, Jane Nüssli, plusieurs facteurs expliquent que les stations installées sur les aires d’autoroute affichent, dans toute la Suisse, des prix différents de ceux des stations situées hors du réseau des routes nationales.

Elle évoque notamment les exigences imposées par la Confédération et les cantons. Contrairement aux stations établies le long des routes ordinaires, les exploitants des stations situées sur les aires de service autoroutières doivent s’acquitter chaque année de redevances de concession auprès des cantons. Le canton du Tessin refuse toutefois d’en communiquer le montant, invoquant des raisons de confidentialité.

L’expérience du quotidien suffit

Jane Nüssli renvoie également à l’ordonnance sur les routes nationales. Celle-ci impose une offre minimale en carburants et en huiles moteur, ainsi qu’un nombre suffisant de places de stationnement pour tous les types de véhicules, y compris les poids lourds. Les stations-service et les toilettes doivent être accessibles 24 heures sur 24.

Il n’est toutefois pas nécessaire d’être un expert de la chasse aux bonnes affaires pour éviter ces tarifs exorbitants. Il suffit de faire le plein avant d’emprunter l’axe du Gothard, dans une station-service située le long d’une route ordinaire. Les automobilistes qui circulent régulièrement sur les routes suisses connaissent généralement cette astuce, contrairement aux voyageurs néerlandais ou allemands simplement de passage. (trad. hun)