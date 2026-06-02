Avant de peser ses fruits et légumes, il est nécessaire d'indiquer si un sac est utilisé ou non. Critiquée, cette étape pourrait disparaître. Image: Keystone

Cette étape «inutile» pourrait disparaître chez Coop et Aldi

Depuis janvier 2025, les clients des supermarchés suisses doivent déclarer leurs emballages avant de peser leurs fruits et légumes. Une motion veut supprimer cette règle, critiquée notamment pour son manque d'utilité.

Plus de «Suisse»

Depuis janvier 2025, les clients suisses doivent indiquer s’ils utilisent un emballage pour peser leurs fruits et légumes en vrac. L’objectif: facturer uniquement le poids net des produits. Mais cette mesure, imposée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS), suscite des critiques, rapporte La Liberté.

Pour Fabio Regazzi, conseiller aux Etats du Centre:

«Cela complique inutilement un acte d’achat très courant» Propos recueillis par La Liberté

Un changement qui ne fait pas l'unanimité

Les grands distributeurs, comme Migros ou Coop, ont dû adapter leurs balances, engendrant «une charge considérable en termes de personnel et de finances», affirme Coop. Pourtant, pour le consommateur, l’impact sur le prix final reste minime, voire inexistant. Fabio Regazzi souligne auprès de La Liberté:

«La différence de poids concernée est minime et ne se traduit pas, dans la pratique, par un avantage financier perceptible pour les consommateurs.»

Une motion, discutée prochainement à Berne et déjà adoptée en première Chambre, propose d’abandonner cette règle pour «revenir à des achats sans tracasseries». Si elle est adoptée, certains distributeurs, comme Migros et Lidl, ont déjà annoncé qu’ils maintiendraient le dispositif actuel.

La Fédération romande des consommateurs (FRC), elle, indique «rester favorable à la nouvelle législation, qui permet d’assurer que le consommateur paie le prix juste de la denrée.» (ysc)