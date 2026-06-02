Cette étape «inutile» pourrait disparaître chez Coop et Aldi
Depuis janvier 2025, les clients suisses doivent indiquer s’ils utilisent un emballage pour peser leurs fruits et légumes en vrac. L’objectif: facturer uniquement le poids net des produits. Mais cette mesure, imposée par l’Institut fédéral de métrologie (METAS), suscite des critiques, rapporte La Liberté.
Pour Fabio Regazzi, conseiller aux Etats du Centre:
Un changement qui ne fait pas l'unanimité
Les grands distributeurs, comme Migros ou Coop, ont dû adapter leurs balances, engendrant «une charge considérable en termes de personnel et de finances», affirme Coop. Pourtant, pour le consommateur, l’impact sur le prix final reste minime, voire inexistant. Fabio Regazzi souligne auprès de La Liberté:
Une motion, discutée prochainement à Berne et déjà adoptée en première Chambre, propose d’abandonner cette règle pour «revenir à des achats sans tracasseries». Si elle est adoptée, certains distributeurs, comme Migros et Lidl, ont déjà annoncé qu’ils maintiendraient le dispositif actuel.
La Fédération romande des consommateurs (FRC), elle, indique «rester favorable à la nouvelle législation, qui permet d’assurer que le consommateur paie le prix juste de la denrée.» (ysc)