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Berne a une bonne nouvelle pour les finances suisses

Bundesraetin Karin Keller-Sutter reagiert auf eine Frage waehrend einer Medienkonferenz des Bundesrates zur Aenderung des Bankengesetzes (Eigenkapitalunterlegung auslaendischer Beteiligungen im Stammh ...
La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, cheffe du Département fédéral des finances (DFF).Image: KEYSTONE

Le Conseil fédéral a une bonne nouvelle pour les finances suisses

Le gouvernement annonce des recettes supérieures à ce qui avait été prévu. Il n'envisage dès lors pas de nouvelles coupes financières pour 2027.
24.06.2026, 13:1524.06.2026, 13:25

De nouvelles coupes dans les finances fédérales ne seront pas nécessaires pour 2027, indique le Conseil fédéral mercredi. Il annonce des recettes supérieures d'1,8 milliard à ce qui avait été estimé en février. Le plan d'allègement est toutefois maintenu.

Le gouvernement avait annoncé en avril des coupes supplémentaires de 540 millions de francs à titre préventif. Elles avaient été décidées en raison du plan d'allègement finalement moins strict que prévu après son passage au Parlement.

Le Conseil fédéral coupe dans la recherche et le personnel

Il est possible de renoncer à ces mesures au vu de la situation budgétaire pour 2027 «nettement meilleure» que prévu, écrit le Conseil fédéral dans un communiqué. La révision à la hausse des prévisions liées à l'impôt sur le bénéfice explique cette estimation plus optimiste.

L'avenir pour 2028-2030 s'annonce aussi plus radieux. Le programme d'allègement reste toutefois «crucial», selon la Confédération. Le montant des coupes s'élève à environ 5,2 milliards de francs. Sans ces mesures, le budget 2027 présenterait un déficit structurel d'environ 1,3 milliard. (jzs/ats)

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