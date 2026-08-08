Bulle éteindra son éclairage public pour les Perséides

Les Perséides reviennent chaque été pour offrir un magnifique spectacle naturel à la population. Image: Shutterstock

Conformément à sa tradition, la ville de Bulle (FR) éteindra son éclairage public dans la nuit de mercredi à jeudi afin que la population puisse observer les étoiles filantes.

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La ville de Bulle (FR) éteindra son éclairage public de 22 heures à 5 heures 30 durant la nuit de mercredi à jeudi. Cette extinction totale permettra à la population d'observer la pluie d'étoiles filantes des Perséides sans pollution lumineuse.

L'essaim de météores des Perséides, composé de débris issus de la comète Swift-Tuttle, atteindra son apogée dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des centaines d'étoiles filantes. Toutefois, les lumières artificielles peuvent cacher partiellement ce spectacle, d'où l'intérêt d'éteindre l'éclairage public.

Porter des habits clairs

De 2021 à 2024, la ville de Bulle avait déjà procédé à l'extinction de son éclairage public. Cette démarche n'a pas été reconduite en 2025, l'association qui la chapeautait ayant cessé ses activités. La ville renoue donc avec cette initiative en 2026. Elle invite également les entreprises et les commerces à éteindre leur éclairage pour l'occasion.

La ville rend attentif au fait que les passages piétons ne seront pas éclairés durant la nuit en question. Les piétons doivent donc rester visibles en portant des vêtements clairs et en ayant une source lumineuse personnelle. Quant aux automobilistes, ils sont invités à réduire leur vitesse et à redoubler de vigilance cette nuit-là. (btr/ats)