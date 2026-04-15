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Le Conseil fédéral coupe dans la recherche et le personnel

Le Conseil fédéral coupe dans la recherche pour faire des économies.
Le Conseil fédéral coupe dans la recherche pour faire des économies..Image: montage watson

Le Conseil fédéral coupe dans la recherche et le personnel

Le Conseil fédéral réduit les moyens alloués à la recherche et au personnel pour 2027, afin de compenser un déficit structurel.
15.04.2026, 14:0715.04.2026, 14:07

La recherche se voit amputée de 40 millions de francs. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de coupes ciblées pour compenser le déficit prévu pour 2027 en raison du plan d'allègement finalement moins strict que prévu après son passage au Parlement.

La coupe de 40 millions touche les programmes-cadres de recherche de l'UE dont Horizon Europe ainsi que les mesures nationales d'encouragement de la recherche et de l'innovation. Cette diminution a été décidée en compensation du supplément au budget 2026 de 67,3 millions demandé par le gouvernement pour les programmes européens.

Aussi couper dans le personnel

Le Conseil fédéral prévoit aussi de couper dans les fonds pour le personnel de la Confédération. Les moyens prévus pour la compensation du renchérissement seront réduits de 30 millions.

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Ces coupes s'inscrivent dans une série de mesures prises en réaction à la décision du Parlement en mars. Les élus ont réduit le montant des coupes prévues dans le plan d'allègement 2027 du Conseil fédéral.

Un déficit structurel de quelque 600 millions est à prévoir dans le budget de l'année prochaine, selon le gouvernement. Les perspectives restent toutefois encore incertaines, précise-t-il. Le Conseil fédéral examinera cet été si les mesures adoptées aujourd'hui sont toujours nécessaires. (jah/ats)

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