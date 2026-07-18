C'est dans le massif du Grimsel que pourrait être creusé un nouveau tunnel ferroviaire si la Confédération décide d'en attribuer le financement. Image: keystone / montage watson

Un contrat de 551 millions attribué pour un tunnel suisse incertain

La Confédération n'a pas encore validé le financement du tunnel ferroviaire du Grimsel, mais ses promoteurs ont pris les devants en attribuant le contrat relatif à sa construction.

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Les défenseurs du tunnel du Grimsel mettent la pression sur le Conseil fédéral. Grimselbahn AG, l'entité qui chapeaute le projet a d'ores et déjà attribué l'appel d'offres lié à sa construction alors que le financement du tunnel ferroviaire de 22 kilomètres, qui doit relier Innertkirchen (BE) et Oberwald (VS) est encore très incertain. Selon la plateforme Simap, le contrat a été remporté par Marti Tunnel AG, basée à Moosseedorf (BE) pour un montant de 551,5 millions de francs.

L'entreprise Marti représente la «Projetallianz Grimseltunnel», qui réunit également deux bureaux d’ingénierie et de conseil ainsi qu’une entreprise spécialisée dans les technologies ferroviaires. Selon Simap, cette alliance s’est imposée face à deux concurrents. L’attribution est justifiée par «l’offre économiquement la plus avantageuse» et par «la qualité des prestations techniques». Les trois offres se situaient vraisemblablement dans une fourchette de prix comparable.

Une participation de Swissgrid

Pour les promoteurs du tunnel du Grimsel, ce montant donne un nouvel élan au projet. Avant même l’attribution du marché, ils affirmaient déjà que l’ouvrage pourrait être réalisé pour environ 500 millions de francs, et non pour 800 millions ou davantage selon lees estimation de l’Office fédéral des transports. Selon un partisan du projet, l’administration aurait artificiellement gonflé les coûts afin d’empêcher sa réalisation.

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Il faut certes ajouter plusieurs coûts supplémentaires aux 551 millions de francs du contrat. Mais, une fois déduite la participation de Swissgrid, qui souhaite faire passer une ligne à très haute tension dans le tunnel, le coût final devrait plutôt se situer en dessous de 500 millions de francs, assurent les promoteurs.

Ce coût moindre offre un atout supplémentaire aux régions de montagne dans les négociations politiques à venir. Elles augmentent en même temps la pression sur l'ensemble du Conseil fédéral, qui devra prochainement se prononcer. Les promoteurs peuvent compter sur leur principal allié: le conseiller fédéral bernois et ministre des Transports Albert Rösti (UDC).

Un projet controversé

Le projet suscite la controverse parce qu'il se situe dans une région isolée et qu’il ne devrait apporter qu’un bénéfice limité en dehors du tourisme. Il permettrait, cependant, de relier les deux réseaux ferroviaires suisses à voie étroite: celui situé au nord des Alpes, entre Montreux et Lucerne, et celui de l’espace alpin intérieur, reliant Zermatt à l’Engadine.

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Ses détracteurs, notamment dans les milieux urbains, estiment quant à eux que ce lourd investissement serait bien plus utile dans des régions densément peuplées, où il aurait un impact nettement plus important sur les transports publics. Le Parlement doit encore se prononcer. Les travaux pourraient débuter en 2030.



Image: Stefan Bühler

Rien n’est donc encore définitivement acquis. C’est pourquoi Grimselbahn AG a attribué le marché «sous réserve du financement du projet de tunnel du Grimsel par la Confédération», comme le précise Simap.

Fondée en 2015, Grimselbahn AG compte parmi ses principales figures plusieurs personnalités bourgeoises bien connues, parmi lesquelles le conseiller aux Etats valaisan Beat Rieder et la conseillère nationale bernoise Nadja Umbricht Pieren (UDC), proche du ministre des Transports Albert Rösti. (btr/az)