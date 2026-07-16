59 Suisses ont été bloqués sur un bateau échoué en Allemagne

Le «MS Thurgau Gold» reste coincé en travers du Rhin. image: thurgautravel

Un bateau de croisière thurgovien transportant 59 Suisses s’est échoué jeudi matin sur un banc de sable du Rhin, à Bonn. Les 140 personnes à bord sont restées bloquées plusieurs heures.

Plus de «Suisse»

Un bateau thurgovien de croisière fluviale s'est échoué jeudi matin contre un banc de sable sur le Rhin, à Bonn (D). Au total, 95 passagers dont 59 Suisses et 46 Allemands ainsi que 45 membres d'équipage se trouvaient à son bord. Personne n'a été blessé. Le «MS Thurgau Gold» est resté bloqué depuis environ 07h00 en travers du fleuve, rapporte l'agence de presse allemande dpa en se basant sur des informations des pompiers locaux. Les autres bateaux pouvaient toutefois circuler dans les deux directions.

Peu après 20h30, le tour-opérateur a annoncé que le bateau avait été dégagé et que la traversée vers Cologne se poursuit.

Le bateau s'est échoué lors d'une manoeuvre d'amarrage, précise à Keystone-ATS la compagne propriétaire Thurgau Travel, sise à Weinfelden (TG). Les premières tentatives de tractage par d'autres navires pour l'extraire du banc de sable s'étaient soldées par un échec.

En début de soirée, les occupants étaient toujours bloqués à bord. La tentative de tractage ayant réussi et le bateau suisse étant intact, la croisière peut se poursuivre.

Le bateau de croisière fluviale est parti samedi dernier de Braubach (D). Son trajet l'a emmené à Cologne et Amsterdam à l'aller. Au retour, la croisière a fait escale à Emmerich (D), Düsseldorf et Bonn. Elle est censée se poursuivre demain en direction de Remagen (D) pour se terminer à Andernach (D). (mbr/ats)