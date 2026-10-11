Martin Pfister va-t-il changer de département? Il semble en tous cas y penser.

Martin Pfister réfléchirait lui aussi à changer de département

Le conseiller fédéral avait juré qu'il s'accrocherait. Pourtant, la démission de Guy Parmelin pourrait donner envie au Centre et à son élu de rebattre les cartes.

Othmar von Matt / ch media

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Les propos de Martin Pfister en février 2025 ne pouvaient pas être plus clairs:

«Il faut un certain engagement envers la tâche que l’on assume. Il faut sept ans pour diriger avec une certaine perspective et assumer la responsabilité de ses décisions»

Alors conseiller d’État zougois membre du Centre, Martin Pfister avait prononcé ces mort lors de la conférence de presse durant laquelle il s’était présenté comme candidat au Conseil fédéral.

Après son audition devant la Fédération des sociétés militaires, le 3 mars de la même année, il avait répété qu’il se voyait au Département de la défense pendant au moins deux législatures.

Depuis l’annonce de la démission de Guy Parmelin, les certitudes du printemps 2025 semblent vaciller. Après un an et six mois, soit 557 jours à la tête du Département de la défense, Martin Pfister lui-même et une partie du Centre évoqueraient, en coulisses, un changement de département.

Le DDPS pour un UDC?

Tout est parti d’un communiqué de l’UDC. Après la démission de Guy Parmelin, le parti y a mis le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) en avant de façon surprenante. Selon le parti agrarien, ce département dirigé par Martin Pfister, tout comme le Département fédéral de justice et police (DFJP) de Beat Jans, sont ceux qui afficheraient les plus gros problèmes de perspectives, et présenteraient des soucis de direction.

L’UDC affirmait surtout s’attendre à ce que l’un des deux dicastère se libère. De quoi faire la place au parti agrarien, qui disait donc accorder «une attention particulière» à la capacité de ses candidats visant le poste de Parmelin de diriger le DFJP ou le DDPS.

Des déclarations qui semblent avoir fait dresser les oreilles aux responsables du Centre.

L’UDC aurait-elle eu vent d'un remaniement, qui ne fait pour l'heure que l'objet de spéculations? Pourquoi le parti cite-t-il expressément la Défense, alors que Martin Pfister n'a pas (encore?) manifesté sa volonté de changer?

Le parti agrarien touche peut-être, via sa missive, un point sensible, alors que le centre-droit semble jusque-là surtout se focaliser sur le fait que le socialiste Beat Jans pourrait reprendre le Département de l'économie.

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«Il est normal de réfléchir»

Vacances d’automne obligent, le débat n'a pas encore été rendu publique, mais couverait en coulisses. Des personnalités importantes du Centre, proches de Martin Pfister, affirment, sous couvert d’anonymat, que ce dernier serait bien avisé de changer de département, et que cela serait aussi bénéfique pour le parti.

Si plusieurs sources au sein du Département de la défense nous disent qu’un changement de chef n’a pas encore été vraiment évoqué, cela ne signifie pas forcément que personne n’y réfléchit. Dans l’entourage du Conseil fédéral, certains estimeraient que l’option mériterait d’être envisagée.

Et, selon une personne proche de Martin Pfister, ce dernier y songerait lui-même. La cheffe du groupe du Centre, Yvonne Bürgin, contactée, lance face à tout cela:

«Lorsqu’un siège se libère, il est normal de réfléchir et de se demander si l’on se sent encore à sa place dans son département»

L’élue souligne également:

«Martin Pfister fait un excellent travail au DDPS. Il est ouvert et transparent. Et je ne sais pas si quelqu’un du groupe ou le nouveau membre du Conseil fédéral ferait mieux. Nous devons donc attendre de savoir qui sera élu.»

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Le politologue Michael Hermann, qui échange régulièrement avec Martin Pfister, déclare:

«Quand on veut changer de département, il ne faut pas attendre qu’il soit trop tard, même si l’on n’obtient pas le département idéal»

Il souligne aussi qu’«il n’est toutefois pas impératif que Martin Pfister quitte le DDPS». Il s’agit certes d’un défi difficile, mais également passionnant, et le département a «énormément gagné en importance», dit Michael Hermann. Le politologue en conclut que:

«L'essentiel est que l’on juge le travail dans ce département à l’aune de ce qui est possible. Le DDPS restera toujours un chantier»

Les partis sont ambigus

Avec cette remarque sur le chantier, Michael Hermann touche peut-être au point décisif. Même si la situation géopolitique internationale est catastrophique, des proches de Martin Pfister affirment qu’il lui est extrêmement difficile de sortir l’armée de l’ornière.

Cela tient d’abord à l’UDC et au PLR. Le camp bourgeois a beau répéter que l’armée lui tient à cœur, ils bloquent le financement du réarmement et veulent faire capoter la hausse de la TVA pour la financer.

Martin Pfister se trouve également dans une situation délicate au sein du gouvernement. Le Conseil fédéral a certes reconnu que le réarmement était nécessaire, mais il laisse régulièrement son ministre de la défense se heurter à un mur, comme pour le deuxième système de défense sol-air de longue portée.

Faute de financement, l'élu du Centre a repoussé le dossier aux calendes grecques. Le Parlement offre le même tableau. Sous la houlette de l’UDC, le Bureau du Conseil national, a refusé à Martin Pfister un débat urgent sur ce système de défense.

Il se dit aussi que les problèmes de la Défense hérités du passé sont peut-être plus lourds qu’on ne le pensait. Et il y a bien sûr l'’affaire du prix fixe du F-35 qui n’est toujours pas réglée. Cela ne facilite pas la tâche de Martin Pfister.

La conseillère aux États du Centre Marianne Binder résume la situation sans détour:

«Je n’ai rien entendu de tel de la part de Martin Pfister, donc je ne peux pas spéculer»

Elle ajoute:

«Mais une chose est certaine, le Conseil fédéral n’a pas mesuré la gravité de la menace. Sinon, il ne déciderait pas d’un financement de l’armée que les partis de certains de ses membres bloquent ou combattent ouvertement. Ces manœuvres de coulisses au Conseil fédéral et au Parlement sont irresponsables.»

Le DDPS a beaucoup de casseroles

Avec sa remarque sur le chantier, Michael Hermann touche peut-être le point sensible décisif. Même si la situation géopolitique est catastrophique, affirment des personnes de l’entourage de Martin Pfister, il lui est extrêmement difficile de sortir l’armée de sa mauvaise passe.

Cela tient d’abord à l’UDC et au Parti libéral-radical (PLR). Ces deux partis bourgeois répètent à l’envi combien l’armée leur tient à cœur, mais ils bloquent le financement du réarmement et veulent faire capoter la hausse de la TVA.

À cela s’ajoute la situation délicate de Martin Pfister au sein du gouvernement. Le Conseil fédéral a certes reconnu que le réarmement était nécessaire, mais il laisse régulièrement le chef du DDPS se heurter à un mur, comme pour le deuxième système de défense sol-air de longue portée. Faute de financement, il a repoussé le dossier à plus tard. Le Parlement offre le même tableau.

Sous la houlette de l’UDC, le Bureau du Conseil national avait refusé à Martin Pfister un débat urgent sur ce système. Les problèmes hérités du passé au DDPS sont en outre peut-être plus lourds qu’on ne le pensait, dit-on dans cet entourage. L’affaire du prix fixe du F-35 n’est pas non plus réglée. Cela ne facilite pas la tâche de Martin Pfister.

On ne peut donc pas exclure que deux conseillers fédéraux, Beat Jans (DFJP) et Martin Pfister (DDPS), s’intéressent au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), qui se libère. Selon le principe d’ancienneté, Beat Jans pourrait choisir en premier.

Martin Pfister pourrait de son côté compter sur le soutien des milieux bourgeois et des associations économiques, qui ne veulent pas d’un conseiller fédéral PS à la tête du DEFR. Et ce, bien que Beat Jans soit favorable aux Bilatérales III, contrairement au conseiller fédéral UDC Guy Parmelin.

Beat Jans et Martin Pfister s’entendent bien. Ils pourraient donc discuter ensemble de la question des départements. Selon nos informations, Martin Pfister préférerait en réalité le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Rien ne garantit toutefois qu’il se libère à la fin de la législature, après l’année de présidence d’Ignazio Cassis.

Philipp Matthias Bregy n’apprécie guère que l’on spécule sur un éventuel changement de département de Martin Pfister. «Cette discussion n’a pas sa place au Parlement», dit-il. «Nous devons d’abord attendre l’élection au Conseil fédéral. La question des départements relève ensuite du gouvernement.»

Traduit de l'allemand par Joel Espi