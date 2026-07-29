S'il accepte le poste, Piero Marchesi, actuel conseiller national UDC, devra abandonner son mandat sous la coupole fédérale. Keystone

Voici qui remplace l'élu tessinois démissionnaire après les scandales

Le président démissionnaire du gouvernement tessinois Claudio Zali, membre de la Lega, sera remplacé au gouvernement par le conseiller national UDC Piero Marchesi. Un effet du scrutin proportionnel en vigueur dans le canton.

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La règle est claire au Tessin en cas de retrait ou de décès d'un conseiller d'Etat en cours de législature: il n'y a pas d'élection complémentaire. Le canton étant le seul de Suisse à élire ses ministres à la proportionnelle, c'est le premier des viennent-ensuite d'une liste qui prend la succession.

Les dernières élections cantonales, en avril 2023, avaient présenté une particularité notable: la Lega dei Ticinesi avait fait liste commune avec l'UDC. La répartition des sièges se fait strictement en fonction du nombre de voix personnelles obtenues sur cette liste commune.

Piero Marchesi avait alors récolté 46'654 voix, près de 8000 de plus que le léguiste Boris Bignasca. C'est donc à lui que revient le siège au Conseil d'Etat.

S'il accepte le poste, l'actuel conseiller national devra abandonner son mandat sous la coupole fédérale. Il devrait céder la place à la première des viennent-ensuite sur la liste UDC, l'avocate et députée au Grand Conseil Roberta Soldati. (sda/ats)