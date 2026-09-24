Vers la fin du statut de «divorcé» en Suisse (image d'illustration) Image: Shutterstock

Un changement se profile pour les divorcés en Suisse

Soutenue par le Conseil fédéral, une motion parlementaire veut en finir avec la mention de «divorcé» dans l'état civil public, jugée stigmatisante pour les personnes concernées.

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L'étiquette de «divorcé» pourrait prochainement disparaître de l'état civil public en Suisse, relate Le Temps. Initié par l'avocate vaudoise Anaïs Brodard, le projet est porté à Berne par la conseillère nationale Nadine Gobet (PLR/FR).

Auprès du journal, Anaïs Brodard évoque un «reliquat du droit canon» jugé stigmatisant, alors que 40% des mariages dans le pays finissent par un divorce. Elle souligne:

«Le fait d’avoir divorcé est corrélé au fait d’avoir subi un échec que l’on va porter longtemps» Anaïs Brodard au Temps

Il en va de même pour les veuves et veufs ainsi que pour les personnes dont le partenariat a été dissout, qui se retrouvent à dévoiler leur vie privée lors de diverses démarches administratives ordinaires.

Anaïs Brodard Image: brodard-avocats.ch

Le Temps mentionne à ce sujet le cas d'un citoyen qui s'était vu contraint de révéler indirectement son orientation sexuelle à une régie immobilière. L'affaire était remontée jusqu'au Tribunal fédéral.

Un coût administratif

Pour y remédier, Anaïs Brodard propose comme solution de simplifier les différentes catégories publiques d’état civil pour n'en garder que deux: «marié» ou «non marié». Elle a donc contacté Nadine Gobet, avec qui elle a rédigé une motion parlementaire en ce sens.

Nadine Gobet Image: KEYSTONE

Selon Le Temps, le texte a rencontré quelques résistances sous la Coupole, certains avançant notamment un potentiel coût administratif en lien avec l'adaptation de formulaires. Mais il a surtout trouvé un soutien de poids puisque le 9 septembre dernier, le Conseil fédéral a formellement recommandé son adoption (jzs)