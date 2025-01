Coop modifie la planification de ses actions. Image: keystone

A l'affût des actions? Ce changement à la Coop vous concerne

Chez Coop, les promotions commencent désormais le jeudi, et non plus le mardi. Cette nouveauté concerne aussi les magasins spécialisés et les Coop City.

Pour les férus de bonnes affaires, le mardi n'est pas un jour comme les autres. C'est en effet à partir de là que les actions démarrent dans de nombreuses enseignes helvétiques, pour durer jusqu'au lundi suivant. C'est également le cas chez Coop. Toutefois, le détaillant a annoncé un changement dans la planification de ses actions. Elles seront désormais valables du jeudi au mercredi suivant.

Le distributeur invoque une évolution des comportements d'achat. En effet, la clientèle ferait aujourd'hui davantage ses courses le week-end. Cette nouveauté s'appliquera aussi aux marchés spécialisés et aux Coop City. Les actions actuelles, en cours depuis mardi, se poursuivront jusqu'à mercredi prochain afin d'assurer une transition en douceur. La parution de l'hebdomadaire est, elle, décalée du mardi au jeudi.

Statut quo chez la concurrence

De son côté, Migros n'a pas l'intention de modifier son organisation. Selon blue News, la période du mardi au lundi sera maintenue. Pas d'annonce non plus chez Denner, du moins, pas à court terme.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)