L'enseigne Coop rappelle des produits à base de tofu

Image: sda

Coop rappelle plusieurs produits à base de tofu des marques Karma et Prix Garantie. Des copeaux métalliques peuvent s'être introduits dans certains emballages.

La raison de ce rappel est une erreur dans le processus d’emballage, explique samedi le détaillant dans un communiqué. Il existe un risque potentiel pour la santé et ces produits tofu ne doivent pas être consommés.

Au total, douze produits Karma et Prix Garantie vendus entre le 21 décembre 2022 et le 6 janvier dans les supermarchés Coop et sur Coop.ch sont concernés. Ils ont déjà été bloqués à la vente.

Les produits touchés sont les suivants:

Karma Bio Tofu nature 260G;

Karma Bio Tofu nature 2x260G;

Karma Teriyaki Tofu bio 220G;

Karma Tofu fines herbes bio 200G;

Karma Tofu fumé bio 200G;

Karma Tofu fumé bio 2x200G;

Karma Tofu curry bio 220G;

Karma Tofu basilic bio 230G;

Karma Tofu fumé amande/sésame bio 200G;

Karma Tofu poivrons et herbes bio 220G, Karma Tofu olive citron bio 220G et Prix Garantie Tofu nature 310G.

Ces articles peuvent être rapportés dans les magasins Coop. Le prix de vente sera remboursé. Pour plus d'informations, le service clientèle de Coop est disponible au 0848 888 444, ajoute le communiqué. (chl/ats)