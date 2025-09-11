assez ensoleillé20°
DE | FR
burger
Suisse
Coop

Kanye West fait ses courses à la Coop

Kanye West a été aperçu devant une Coop à Zurich ce samedi 6 septembre.
Kanye West a été aperçu devant une Coop à Zurich ce samedi 6 septembre.Image: Nau.ch/watson

Kanye West fait ses courses à la Coop

Oui, vous avez bien lu. Ce samedi 6 septembre, le sulfureux rappeur américain et sa chérie Bianca Censori ont été aperçus à la Coop de la Kreuzplatz, à Zurich. Migros doit l'avoir en travers de la gorge.
11.09.2025, 14:3511.09.2025, 14:42
Plus de «Suisse»

«Arrêtez, s’il vous plaît.» Telle sa fille North West lorsqu'elle était petite, Kanye West refuse qu'on le prenne en photo pendant qu'il vaque à ses occupations.

Soit. Sauf que ce samedi 6 septembre, c'est en Suisse qu'il a décidé de se promener, accompagné de sa compagne Bianca Censori. En effet, les deux tourtereaux se sont offert une escapade zurichoise – cela faisait déjà plusieurs jours que la rumeur de leur présence dans nos contrées enflait sur les réseaux sociaux. Elle aura finalement été confirmée ce week-end par le média Nau.

Kanye West à Zurich ce samedi 6 septembre 2025.
Kanye West et Bianca Censori à Zurich ce samedi 6 septembre 2025.Image: Nau.ch

Emplettes à Coop

L'histoire ne s'arrête pas là.

Aux alentours de 18 heures, les photographes aperçoivent Bianca, téléphone à l'oreille, debout à côté d'une Mercedes noire dans les rues de Zurich. De dos, un homme vêtu d'un training et d'une capuche – Kanye West, très probablement, qui arborait ce même look sur d'autres clichés pris ce jour-là. Puis, Bianca entre dans la voiture. Elle poursuit sa conversation téléphonique.

Kanye West a éteint un festival européen

Jusque-là, rien de bien transcendant. Si ce n'est le bâtiment duquel le couple vient de sortir: la Coop, située à la Kreuzplatz. Et ce n'est pas tout: selon les dires, Bianca tenait dans ses mains un sac flanqué du logo du géant orange.

La fameuse voiture:

Kanye West à Zurich ce samedi 6 septembre 2025.
Et devant Denner, qui plus est. Décidément.Image: Nau.ch

La Coop en question:

Coop Kreuzplatz Zurich
Kanye West aurait été aperçu à la sortie de la Coop à la Kreuzplatz, à Zurich. Image: Coop

Près d'une semaine après les faits, nous ne savons pas ce que Kanye West et Bianca Censori faisaient dans les rues de Zurich. Ni ce qui se trouvait dans le sac de courses.

«Est-ce qu'il a mangé le poulet de la Coop?»
Un collègue qui s'interroge.

Ceux-là 👇

Les touristes asiatiques raffolent de ce produit «légendaire» de Coop

Mais la question qui nous brûle réellement les lèvres: pourquoi Coop et pas Migros? (ag)

Plus d'articles sur Kanye West
Des rumeurs enflent autour de Kanye West
Des rumeurs enflent autour de Kanye West
de Fred Valet
Kanye a fait de sa nouvelle femme une «Kim 2.0»
Kanye a fait de sa nouvelle femme une «Kim 2.0»
de Marine Brunner
Parties de Uno et chirurgie mammaire: Julia Fox déballe tout sur Kanye West
Parties de Uno et chirurgie mammaire: Julia Fox déballe tout sur Kanye West
de Marine Brunner
Kanye et Bianca clôturent très mal leurs vacances en Italie
1
Kanye et Bianca clôturent très mal leurs vacances en Italie
de Kim kardashian
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
La Montagne de «Game Of Thrones» a encore battu un record
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
2
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
3
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
Violente altercation près de Neuchâtel: deux hommes hospitalisés
Une bagarre violente a éclaté mardi dans un immeuble de Hauterive. Deux hommes hospitalisés, enquête ouverte par la police
Une violente altercation entre deux hommes, des Suisses de 20 et 31 ans, a éclaté mardi dans un immeuble à Hauterive (NE), l’un des protagonistes ayant été sérieusement blessé au dos par un objet tranchant. L’autre, en état de décompensation, a causé divers dommages.
L’article