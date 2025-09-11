Kanye West a été aperçu devant une Coop à Zurich ce samedi 6 septembre. Image: Nau.ch/watson

Kanye West fait ses courses à la Coop

Oui, vous avez bien lu. Ce samedi 6 septembre, le sulfureux rappeur américain et sa chérie Bianca Censori ont été aperçus à la Coop de la Kreuzplatz, à Zurich. Migros doit l'avoir en travers de la gorge.

«Arrêtez, s’il vous plaît.» Telle sa fille North West lorsqu'elle était petite, Kanye West refuse qu'on le prenne en photo pendant qu'il vaque à ses occupations.

Soit. Sauf que ce samedi 6 septembre, c'est en Suisse qu'il a décidé de se promener, accompagné de sa compagne Bianca Censori. En effet, les deux tourtereaux se sont offert une escapade zurichoise – cela faisait déjà plusieurs jours que la rumeur de leur présence dans nos contrées enflait sur les réseaux sociaux. Elle aura finalement été confirmée ce week-end par le média Nau.

Kanye West et Bianca Censori à Zurich ce samedi 6 septembre 2025. Image: Nau.ch

Emplettes à Coop

L'histoire ne s'arrête pas là.



Aux alentours de 18 heures, les photographes aperçoivent Bianca, téléphone à l'oreille, debout à côté d'une Mercedes noire dans les rues de Zurich. De dos, un homme vêtu d'un training et d'une capuche – Kanye West, très probablement, qui arborait ce même look sur d'autres clichés pris ce jour-là. Puis, Bianca entre dans la voiture. Elle poursuit sa conversation téléphonique.

Jusque-là, rien de bien transcendant. Si ce n'est le bâtiment duquel le couple vient de sortir: la Coop, située à la Kreuzplatz. Et ce n'est pas tout: selon les dires, Bianca tenait dans ses mains un sac flanqué du logo du géant orange.

La fameuse voiture: Et devant Denner, qui plus est. Décidément. Image: Nau.ch

La Coop en question: Kanye West aurait été aperçu à la sortie de la Coop à la Kreuzplatz, à Zurich. Image: Coop

Près d'une semaine après les faits, nous ne savons pas ce que Kanye West et Bianca Censori faisaient dans les rues de Zurich. Ni ce qui se trouvait dans le sac de courses.

«Est-ce qu'il a mangé le poulet de la Coop?» Un collègue qui s'interroge.

Mais la question qui nous brûle réellement les lèvres: pourquoi Coop et pas Migros? (ag)