Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)

Aldi renonce à la pub pour les fraises étrangères: et Migros et Coop?

Andy et Mia, deux touristes taïwanais, ne tarissent pas non plus d'éloges sur les cuisses de poulet. A 20 Minutes, ils disent:

Sur le groupe Reddit r/Switzerland , un utilisateur écrit que les voyageurs asiatiques trouvent les restaurants suisses trop chers et peu appétissants. Les poulets de la Coop, en revanche, sont qualifiés d'«oasis dans le paysage aride de l'offre alimentaire suisse». Une utilisatrice de Rednote les qualifie même de «légendaires». Et de déclarer:

Coop est devenu célèbre sur le réseau social Rednote pour une raison bien particulière: ses cuisses de poulet à l'emporter font un carton auprès des touristes asiatiques , au point d'être carrément considérées comme un secret culinaire qu'il faut absolument goûter lorsqu'on visite la Suisse. Exit donc les fondues et le chocolat, et bonjour la volaille.

Vous pourrez observer Mars à l'œil nu ce jeudi

C'est le premier gros rendez-vous astro de l'année 2025: l'opposition de la planète Mars, qui sera au plus près de la Terre dans la nuit du mercredi au jeudi 16 janvier. Amateurs, passionnés, ou simples curieux, c’est le moment de lever les yeux vers le ciel.

Bon, quand on dit «au plus près», ne vous emballez pas trop. Il y aura quand même 62 millions de kilomètres entre nous et la fameuse planète rouge. 62 millions, c'est beaucoup, mais dans le vaste cosmos, c’est une distance presque intime. Pour vous donner une idée, Mars sera environ 200 fois plus éloignée que la Lune, mais bien plus impressionnante par sa taille et sa couleur caractéristique.