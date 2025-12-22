71 942 personnes de la population résidente permanente sont décédées en Suisse en 2024. Image: shutterstock/watson

Voici les principales causes de décès en Suisse

En Suisse, près de 72 000 personnes sont décédées en 2024. Les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de mortalité, mais pas chez les hommes.

En 2024, 71 942 personnes de la population résidente permanente sont décédées en Suisse, dont 35 214 hommes et 36 728 femmes. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), le taux de mortalité standardisé selon l’âge s’élève à 462,0 décès pour 100 000 hommes et à 329,8 décès pour 100 000 femmes. Par rapport à 2023, ce taux a reculé de 2,4 % chez les hommes et de 1,2 % chez les femmes.

Plus d’un quart des décès enregistrés l’an dernier sont dus à des maladies cardiovasculaires. Chez les femmes, celles-ci constituent la principale cause de mortalité, avec près de 29 % des décès, suivies des cancers, qui représentent un peu plus de 22 %.

Chez les hommes, la situation est inverse. Les cancers arrivent en tête, avec près de 28 %, devant les maladies cardiovasculaires, qui comptent pour près de 27 %.

Tous sexes confondus, le taux de mortalité lié aux cancers a augmenté, tandis que celui dû aux maladies cardiovasculaires a diminué par rapport à l’année précédente, comme le montrent les chiffres de l’Office fédéral de la statistique. Chez les hommes, le nombre de décès dus à la démence est également en hausse.

En revanche, la mortalité liée aux causes externes a reculé chez les femmes comme chez les hommes. Cela concerne notamment les accidents, les violences et les suicides. (pre/sda/jzs)