Covid-19: voici les assouplissements au 31 mai du Conseil fédéral

Le nouveau trend en France: envoyer des culottes à Jean Castex

Les magasins de lingerie français sont outrés. Considérés comme des commerces non-essentiels, ils ont dû baisser le rideau. Leur réponse est (attention, jeu de mots)... culottée.

En France, quand on n'est pas content, on sait le faire savoir avec panache: prise de la Bastille, décapitation du roi Louis je-sais-plus-combien, envoi de petites culottes à Jean Castex... Oui, désormais, on se bat à coups d'élastique de strings dans la tronche. «Bonjour Monsieur le Premier ministre, je vous amène le courrier du jour. Voici 337 colis de lingerie, bonne journée Monsieur Castex!».

La France vit en ce moment son troisième confinement, durant lequel le ministre a imposé une …