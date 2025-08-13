bien ensoleillé32°
F-35

Prix du F-35: Washington impose ses conditions à la Suisse

Pete Hegseth et Martin Pfister ont discuté du prix fixe du F-35A.
Pete Hegseth et Martin Pfister ont discuté du prix fixe du F-35A.Image: Keystone

Prix du F-35: Washington impose ses conditions à Berne

Le gouvernement américain n'est pas disposé à modifier sa position sur l'achat des nouveaux avions de combat par la Confédération. La Suisse ne pourra donc pas imposer le prix fixe.
13.08.2025, 15:15
Le Conseil fédéral a défini ce mercredi les prochaines étapes concernant l'acquisition des futurs avions F-35A.

Dans un communiqué, le Département fédéral de la défense, annonce que les Etats-Unis ne sont pas disposés à changer de position sur la question du prix fixe. «La Suisse doit accepter que le prix par lot de production corresponde à la valeur négociée entre le gouvernement américain et Lockheed Martin», indique le DDPS.

Pourquoi cet influent officier suisse veut acheter 12 F-35 de plus

Le Département ajoute qu'il n'est donc pas encore possible de déterminer le coût exact des nouveaux avions, celui-ci dépendant de l’évolution des prix des matières premières ainsi que de différents facteurs comme les récents droits de douane imposés par Donald Trump.

Ce constat suit des «discussions intensives» avec des représentants de la Maison Blanche, relate le DDPS. Le conseiller fédéral Martin Pfister s'est notamment directement entretenu par téléphone avec le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth,

«Protéger la Suisse»

Pour rappel, des surcoûts estimés entre 650 millions et 1,3 milliard de francs avaient été annoncés fin juin, dépassant largement les 6 milliards initialement prévus pour les nouveaux appareils et suscitant une véritable déferlante médiatique.

Le Conseil fédéral déclare néanmoins ce mercredi qu'il maintient son projet d’acquisition du F-35A. Et ce pour «protéger la Suisse contre les menaces aériennes».

Berne a versé 2,5 millions aux avocats qui l'ont conseillé sur le F-35

Le gouvernement a chargé le DDPS d’explorer différentes options en vue de cet achat. Celui-ci soumettra, d’ici à fin novembre 2025, une proposition concernant la suite de la procédure. (jzs)

