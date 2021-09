Suisse

Coronavirus

Le variant Mu a été détecté en Suisse, faut-il s'en inquiéter?



Image: EPA EFE

Cette nouvelle mutation a été classée comme «variant à suivre» par l'OMS. Qu'est-ce que ça veut dire? Et où en est on en Suisse? Tour d'horizon.

C'est le nouveau variant dont tout le monde parle: baptisée «Mu», comme la 12e lettre de l'alphabet grec, cette mutation a été identifiée pour la première fois en janvier en Colombie, où est devenue dominante.

Ce n'est pas encore le cas en Suisse. Jusqu'à maintenant, ce nouveau variant a été identifié à 34 reprises. Un nombre infime si l'on considère que, rien que ce vendredi, 3121 nouveaux cas positifs ont été comptabilisés par les autorités sanitaires.

«Rien ne prouve actuellement que Mu supplante Delta», résume l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Anciennement dénommé «indien», ce variant est devenu dominant depuis fin juin 2021 en Suisse.

Faut-il s'inquiéter?

La souche initiale du Sars-Cov-2 a donné vie a plusieurs mutations. Celles-ci sont classées par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en trois catégories, en fonction de leur danger:

Variant à suivre (variant of interest en anglais) Variant préoccupant (variant of concern) Variant à haute risque (variant of high consequence)

Mu fait actuellement partie de la première catégorie. Cela signifie qu'il pourrait présenter un risque de résistance aux vaccins, même si des études supplémentaires restent nécessaires.

Les variants plus contagieux du virus, tels que Alpha, Bêta, Gamma et Delta, faisaient par contre partie de la catégorie «variant préoccupant». Elle implique l'augmentation de la transmissibilité, le développement d'une maladie plus grave et la réduction significative de l'efficacité de la vaccination. (asi)

