Covid en Valais: «Nous allons travailler comme pour une grippe normale»

Christophe Darbellay, conseiller d'Etat valaisan. Image: sda

Le Conseiller d'Etat Christophe Darbellay était invité dans La Matinale de la RTS. Il a annoncé que les écoliers valaisans n'auraient plus à porter le masque. Et dans les autres cantons romands bientôt aussi.

Tous les élèves de l'école primaire, en Valais, pourront enlever le masque dès lundi. En d'autres termes, cela concerne les enfants jusqu'à 12 ans. C'est ce qu'a annoncé le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay sur les ondes de la RTS ce matin. Dans un second temps, ce sera au tour des élèves du secondaire de faire tomber le masque. Il devront attendre une semaine.

«Nous allons travailler comme pour une grippe normale», assure le conseiller d'Etat, qui précise toutefois:« Nous recommanderons désormais aux parents de tester leur enfant s'il est malade.» Le Valaisan explique que désormais son canton ne mettra plus en place tout le dispositif lié à la pandémie.

Concernant le sport, le masque ne sera plus obligatoire non plus et quant aux camps de skis les recommandations de report sont annulées également.

Qu'est-ce qui pousse cette décision?

Alors que les masques étaient jugés indispensables il y a peu et que les cas sont encore en hausse, ce sont les connaissances sur le variant Omicron, moins dangereux, qui pousse le Conseil d'Etat valaisan à supprimer le masque chez les écoliers. Le plus important, selon le ministre valaisan, c'est la situation dans les hôpitaux:

«Si elle reste tendue en soins aigus, par contre les soins intensifs, la situation est totalement sous contrôle.»

Selon le politicien, qui s'appuie sur différentes déclarations de médecins cantonaux, le virus est devenu comme une grippe. Il estime par conséquent: «qu'à partir de ce moment-là, on peut lever les mesures et les premiers à en bénéficier sont les enfants».

Et les autres cantons que font-il?

En Suisse romande, les cantons devraient communiquer également ce jeudi leur décision sur la fin de l'obligation du masque à l'école. «Il pourrait y avoir des nuances», selon Christophe Darbellay. (jah)