Plus de 7300 écoliers sont en quarantaine dans toute la Suisse



Le nombre d'enfants en quarantaine explose, mais sait-on vraiment à quel point?

Au moins 7353 écoliers sont en quarantaine ou en isolement. C'est ce qu'a montré l'enquête de watson sur les chiffres cantonaux.

La règle de la quarantaine pour les écoliers suscite des remous dans tous le pays. Il y a de nombreuses raisons à cela, mais deux ressortent en particulier:

D'un côté, ce sont les parents qui se plaignent dans les médias de la charge supplémentaire que représente le fait que leurs enfants ne puissent pas aller à l'école.

De l'autre, le chef de la vaccination, Christoph Berger, avec son nouveau credo: «Avec les tests répétitifs, il n'y a plus besoin de quarantaine dans les écoles». C'est ce que le président de la commission fédérale pour les vaccinations a déclaré à SRF Rundschau, la semaine dernière.

Dans toute cette agitation, la question qui se pose est: Combien d'écoliers sont actuellement en quarantaine? watson a interrogé les cantons et recueilli des chiffres. Parfois, les cantons font un pointage hebdomadaire, aussi une partie des données présentées ne sont pas celles de la semaine en cours. Toutefois, les comparaisons avec la semaine précédente montrent que les différences ne sont pas énormes. Au total, ce sont au moins 7353 enfants – âgés de 4 à 15 ans – qui suivent un enseignement à distance dans toute la Suisse.

Pas de données au niveau fédéral

Le nombre réel d'enfants en quarantaine est probablement beaucoup plus élevé, car il manque les données de grands cantons comme Zurich ou les Grisons. Ces derniers ne rapportent pas les cas de quarantaine par tranches d’âges, mais seulement l'ensemble des données de la recherche des contacts. C'est également ce que fait l'Office fédéral de la santé publique (OFSP): dans toute la Suisse, 20 803 personnes sont actuellement en isolement et 22 828 en quarantaine.

Plusieurs cantons, différentes mesures?

Pourquoi les Grisons, par exemple, ne communiquent pas les chiffres concernant la quarantaine des écolier séparément? Le canton justifie: toutes les mises en quarantaine d'enfants ne sont pas dues à un contact à l'école. Par exemple, un écolier peut être contraint de rester à la maison parce que ses parents ont été testés positifs.

Il n'y a pas non plus de chiffres clair pour Zurich et ceux-ci sont probablement importants, car il s’agit du canton le plus peuplé du pays. Dans la seule ville de Zurich, une quarantaine a été ordonnée, la semaine dernière, à l'encontre de 1565 personnes dans le milieu scolaire, informe le communiquant Marc Caprez. Il explique:

«Nous ne pouvons pas dire combien d'entre eux sont des enfants, car il existe différentes façons de sortir de la quarantaine»

Marc Caprez précise aussi que 3169 personnes ont été touchées depuis la rentrée scolaire.

Mais alors, a-t-on une idée de la proportion d'enfants en quarantaine parce qu'ils ont été contaminés à l'école? La réponse pourrait venir du canton-ville de Genève. Ce dernier estime qu'environ 80% des enfants sont mis en quarantaine en raison d'un contact en dehors de l'école.

La manière de tester les enfants biaise les chiffres

Ce qui ressort également de notre enquête, c'est que les tests de masse se sont imposés dans plusieurs cantons, mais parmi ceux étudiés, sept n'en mènent pas, comme Berne. La direction de la santé bernoise a arrêté les tests la semaine dernière en raison du faible taux d'infection.

Mais, même si les tests de masse sont réalisés, ils ne disent rien sur la participation et le nombre d'enfants concernées. En effet, ils se font sur base volontaire:

Les élèves peuvent les faire s'ils le souhaitent.

Ils ont lieu si leurs parents le permettent.

Au vu des chiffres, on a également l'impression que les élèves du primaire sont beaucoup plus nombreux à être en quarantaine que ceux du secondaire. Ceci est principalement dû au fait qu'il y a plus de classes au niveau primaire. De plus, certains enfants du niveau secondaire sont probablement déjà vaccinés, car ils ont plus de douze ans. Cela signifie que moins de quarantaine sont nécessaires.

Pour certains, les chiffres officiels des cantons ne semblent pas suffire: le site web «School Cluster» recueille les signalements de Covid dans les écoles et les marquent sur une carte suisse. De façon anonyme, on peut signaler si l'on a connaissance d'un cluster dans une école. Attention toutefois, l'information donnée doit être étayée par une source.

Adapté de l'allemand par jah

