Qui devrait se faire vacciner à l'automne et que deviendra le certificat Covid

L'Office fédéral de la santé publique a rappelé ce vendredi que le Covid est encore là. Comme une nouvelle vague est attendue en automne, il recommande la vaccination de rappel dès mi-octobre, surtout pour les groupes à risque.

Dans l'objectif de protéger la population contre les effets graves de la maladie et d'éviter la surcharge du système hospitalier, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la commission fédérale pour les vaccinations (CFV) recommandent vendredi une dose de rappel contre le Covid-19. Voici les personnes particulièrement visées par la recommandation:

Les personnes âgées de plus de 65 ans;

Les personnes de plus de 16 ans avec des antécédents médicaux ou une trisomie 21;

Les jeunes dès 12 ans qui souffrent d'immunodéficience;

Les femmes enceintes dès la 12e semaine de grossesse;

Le personnel soignant et le personnel en charge de personnes à risque.

Pour les personnes à risque qui ne se sont pas encore fait vacciner, l'OFSP et la CVF recommandent deux piqûres à distance de quatre semaines.

Pas de rappel pour les jeunes

Toutes les autres personnes de 16 à 64 ans doivent elles-mêmes choisir si elles veulent se faire vacciner ou non. Selon les deux organes de santé, le risque de développer des symptômes graves est bas.

Les jeunes de 5 à 15 ans ne devront pas se faire à nouveau vacciner. Les symptômes sont légers, voire inexistants. De plus, les jeunes qui ont déjà été infectés présentent encore suffisamment d'anticorps seize mois après la maladie. En juin, 90% des jeunes de plus de 5 ans avaient des anticorps. Aucune autorisation de vaccination n'a encore été délivrée pour les enfants de moins de 5 ans.

L'OFSP et la CVF précisent qu'une vaccination n'empêche pas la transmission du virus. La prévention est même jugée minimale, selon les deux organes. Il faut contrecarrer la transmission du virus par des moyens non médicaux comme les règles d'hygiène et le port du masque.

Que deviendra le certificat Covid?

Depuis février 2022, il n'y a plus de certificat en Suisse. L'application affiche désormais uniquement l'heure de la vaccination ou du test. Ceux qui voyagent dans un autre pays doivent toujours s'informer sur les exigences en matière de test, de vaccination ou de preuve de rétablissement. Les exigences et les règles d'un certificat peuvent varier d'un pays à l'autre. Les voyageurs sont responsables de se renseigner sur les conditions d'entrée du pays de destination.

Des certificats Covid-19 continueront d'être délivrés pour les vaccinations, pour la preuve d'infection ou pour les résultats de tests négatifs. (ats)