Covid: le prometteur vaccin nasal va-t-il nous éviter la piqûre?

En dehors de l'Europe et des Etats-Unis, les autorités sanitaires misent sur les vaccins nasaux qui assurent une meilleure protection. Ce n'est pas encore le cas en Suisse, où l'on craint les effets secondaires.

Simon Maurer / ch media

Les vaccins administrés jusqu'à présent n'ont pas pu venir à bout du Covid-19. Bien qu'ils aient sauvé de nombreuses vies, ils n'assurent qu'une immunité à durée limitée et n'empêchent pas la propagation du virus. Des experts estiment que la pandémie n'est pas encore terminée. Parmi eux, le ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach, qui postule que la fin de la pandémie ne pourra être atteinte qu'avec de nouveaux vaccins nasaux.

L'avantage non négligeable de tels vaccins est qu'ils offrent une protection totale contre la transmission, contrairement aux vaccins intramusculaires. Les vaccins nasaux entrent directement en contact avec la muqueuse nasale et activent les cellules immunitaires dans les tissus locaux. Lorsque les virus tentent de pénétrer dans l'organisme, ils sont neutralisés dès leur entrée - et non pas lorsqu'ils se retrouvent dans le sang, comme c'est le cas avec les vaccins traditionnels.

Des recherches sur un vaccin nasal contre le Covid sont en cours. Florian Gärtner/Imago

«Les vaccinations par voie nasale génèrent davantage de réponses immunitaires locales avec des anticorps IgA, qui sont importants pour l'immunité de la muqueuse», explique Klaus Eyer, professeur d'analyse du répertoire immunitaire à l'EPF de Zurich. En revanche, les injections ne produiraient généralement que des anticorps IgG efficaces, qui circulent principalement dans le sang.

Il n'est donc pas étonnant que les personnes qui craignent la contagion et le Covid long espèrent beaucoup de ces vaccins. Seulement, en Europe et aux Etats-Unis, ces sérums sont encore loin d'être autorisés. Sur les neuf vaccins candidats les plus prometteurs, seuls trois proviennent de l'Occident. Tous ne sont qu'à la phase 1 ou 2 des essais.

Cela signifie que leur efficacité et leurs effets secondaires ne sont testés que sur un très petit nombre de personnes. La Russie, l'Inde et, plus récemment, la Chine ont déjà autorisé leurs propres vaccins à être administrés par voie nasale.

Mauvaises expériences, mauvaise réputation

La prudence des autorités européennes et américaines en matière d'autorisation des vaccins nasaux ne s'explique pas uniquement par le manque de données. Au tournant du millénaire, un premier vaccin contre la grippe a été autorisé en Suisse pour une utilisation par voie nasale.

Des études ont ensuite révélé que certaines personnes vaccinées présentaient davantage d'hémiplégies faciales. Le vaccin a ensuite été retiré du marché et le monde entier a boudé la vaccination nasale.

L'application se fait à proximité anatomique de plusieurs nerfs crâniens. Si, pour une raison ou une autre, un vaccin nasal déclenche une inflammation à cet endroit, celle-ci risque, dans de rares cas, de se propager au système nerveux central et de provoquer des lésions nerveuses.

Les vaccins fonctionnant à l'aide de virus atténués, en particulier, présentent un risque résiduel à cet égard. Mais la littérature montre aussi autre chose, explique Klaus Eyer:

«Les vaccins contenant des virus atténués déclenchent généralement des réponses immunitaires plus fortes sur la muqueuse que les vaccins inactivés» Klaus Eyer

Les critiques de l'étude suisse sur les effets secondaires déplorent que les paralysies faciales soient parfois apparues plus de dix semaines après la vaccination et ne puissent donc pas être clairement attribuées à la vaccination nasale. Du point de vue de la prévention, le neuropathologiste Adriano Aguzzi de l'Université de Zurich estime que la décision de retrait prise à l'époque était la bonne, comme il l'a écrit sur Twitter.

Nouveaux vaccins plus sûrs

La nouvelle génération de vaccins nasaux semble être plus sûre pour le système nerveux. Une étude réalisée en Corée l'année dernière sur plus de 4,5 millions de patients n'a pas trouvé d'augmentation du nombre de paralysies faciales avec les nouveaux vaccins contre la grippe. Les vaccins contre la grippe sont adaptés chaque année à de nouvelles mutations. Les études les plus récentes ont donc beaucoup plus de poids que les anciennes, dans lesquelles une autre composition de substances a été examinée.

Il n'est donc pas étonnant que les autorités suisses s'intéressent de nouveau aux vaccins nasaux. Depuis quelques jours, un nouveau vaccin nasal contre la grippe est à nouveau autorisé dans notre pays, mais uniquement pour les enfants âgés de 2 à 11 ans. Et avec la restriction que les caisses d'assurance maladie ne doivent pas encore le payer.

Le monde de la recherche est également moins critique à l'égard d'un vaccin nasal, comme cela a été le cas après la controverse sur le vaccin contre la grippe. Le virologue Volker Thiel de l'Université de Berne est en train de développer son propre vaccin nasal suisse contre le Covid. Comme il l'a déclaré à la NZZ am Sonntag, les premiers tests sur l'homme ne sont pas prévus avant l'année prochaine.

Un scénario à long terme

Les chercheurs ont moins d'expérience dans le développement des vaccins nasaux que dans celui des vaccins intramusculaires. «Les processus qui se déroulent et qui mènent à l'immunité sont moins bien compris», explique Klaus Eyer. «De même, les systèmes de test pour mesurer l'immunité des muqueuses sont encore sous-développés». Il ne faut donc pas s'attendre à une autorisation prochaine d'un vaccin propre à la Suisse, qui a une pratique d'autorisation plutôt restrictive.

On pourrait imaginer que les autorités sanitaires américaines autorisent l'un de leurs propres vaccins à partir du milieu de l'année prochaine, dès que de nouvelles données seront publiées. Le vaccin nasal serait alors probablement autorisé en tant que rappel. Plusieurs études ont montré qu'une combinaison de vaccination intramusculaire comme première dose et de vaccination nasale comme deuxième dose offre la meilleure protection. A long terme, le spray aurait alors toutes ses chances de remplacer l'aiguille.