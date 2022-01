Covid long: La vaccination diminuerait les symptômes, selon les HUG

La plateforme digitale Rafael , mise en place par les Hôpitaux universitaires genevois (HUG), permet aux internautes de déterminer s’ils présentent ou non des symptômes post-Covid et de les orienter dans le réseau de soins. Elle renseigne sur les complications, les symptômes persistants et leur prise en charge. Rafael, qui a donné son nom à la plateforme, est un patient d’une quarantaine d’années ayant souffert d’insomnie pendant plusieurs semaines après sa guérison de l’infection au SARS-CoV-2, contractée lors de la première vague à Genève.